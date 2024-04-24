İsrail-Lübnan arasındaki çatışma zirvede! İsrail, Lübnan'a ait 40 hedefi vurdu

Hizbullah'ın İsrail sınırındaki bir köye düzinelerce roket atmasıyla son günlerde şiddetlenen çatışmalar, İsrail'in topçu ve savaş uçaklarının güney Lübnan'da yaklaşık 40 hedefi vurmasıyla devam ediyor.

İran destekli Hizbullah ve İsrail, geçtiğimiz Ekim ayında Gazze'de patlak veren savaştan bu yana yaklaşık yirmi yıldır en şiddetli çatışmalarını yaşıyor ve ağır silahlı düşmanlar arasında daha geniş ve yıkıcı bir çatışma riski konusunda endişeler sürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan sınırından yaklaşık 3 km içeride bulunan ve Hizbullah güçleri tarafından yoğun olarak kullanılan Ayta al-Shaab bölgesine saldırdığını açıkladı. Bölgedeki depolama tesisleri ve cephaneler de dahil olmak üzere altyapıyı vurduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail güçleri Güney Lübnan'ın tamamında ve Lübnan'ın diğer bölgelerinde aralıksız olarak taarruz faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel sonuçlar çok etkileyici." dedi. İsrailli Bakan, Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki komutanlarının yarısının İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Bir Hizbullah yetkilisi ise bu iddiayı "tamamen asılsız" ve sadece İsrail'in moralini yükseltmeyi amaçlayan bir açıklama olarak değerlendirdi. Yetkili, grubun düzenli olarak çatışmalarda öldürülen savaşçıların resimlerini ve biyografik bilgilerini yayınladığını ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

HİZBULLAH'TAN CEVAP SALDIRISI

Hizbullah, İsrail'in Hanin'de 11 yaşında bir kız çocuğu da dâhil olmak üzere en az iki kişinin ölümüne yol açan saldırısı da dâhil olmak üzere Lübnan köylerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Şomera'ya Katyuşa roketleri fırlattı.

Son çatışmalar son yılların en şiddetlisi olsa da, şiddet büyük ölçüde İsrail-Lübnan sınırındaki ya da sınıra yakın bölgelerle sınırlı kaldı. İsrail zaman zaman Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nin derinliklerine saldırdı.

İsrail saldırıları 7 Ekim'den bu yana Lübnan'da 250 kadar Hizbullah savaşçısını öldürürken, komşu Suriye'deki İsrail saldırılarında da 30 kişi öldü. Bu veriler Hizbullah'ın 2006'da İsrail'le yaptığı savaştaki kayıplarından çok daha fazlasına işaret ediyor.