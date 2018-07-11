Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gece açıkladığı 16 kişilik kabine kulislerde ‘Sürpriz’ olarak nitelendirildi. İcracı bakanlıklara, Erdoğan’ın ‘Devleti CEO mantığı ile yöneteceğiz’ diye tarif ettiği yeni döneme uygun isimleri taşındı. Kabinenin en büyük sürprizi ise, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ın Millî Savunma Bakanlığına getirilmesi oldu. Meclis’ten 4 ismi kabineye transfer olunca, milletvekili olan eski bakanların komisyonlarda değerlendirilecekleri gündeme geldi. Bu kapsamda, Bekir Bozdağ’ın Adalet veya Anayasa Komisyonu Başkanlığına, Fikri Işık’ın Millî Savunma Komisyonu Başkanlığına, Recep Akdağ’ın Sağlık Komisyonu Başkanlığına, Nurettin Canikli’nin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, getirilebilecekleri belirtiliyor. Numan Kurtulmuş’a ise 18 Ağustos’ta yapılacak AK Parti kongresinde parti yönetiminde yer verileceği konuşuluyor. 24 Haziran seçimlerinde aday yapılmayan eski milletvekillerinden bir bölümünün Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi içinde oluşturulacak ofis, kurul ve bürokraside değerlendirilebilecekleri ifade edilirken, bu isimlerden bazılarının bakan yardımcısı olabilecekleri belirtiliyor.



BEŞ ESKİ BAKAN NE YAPACAK?

Milletvekili adayı olmayan 5 eski bakanla ilgili de farklı senaryolar konuşuluyor. 24 Haziran seçimlerine giderken, aday olmayan Nihat Zeybekçi, Mehmet Şimşek, Ömer Çelik, Faruk Özlü ve Naci Ağbal’la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Arkadaşlar kendi tercihlerini kullandılar’ ifadesini kullanmıştı. Kulislerde, Erdoğan’ın Ömer Çelik’i başdanışmanlığa veya parti yönetimine taşıyabileceği, Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığına getirilebileceği, Faruk Özlü’nün ise Bilim Teknoloji Kurulu veya Dijital Dönüşüm Ofisinde görevlendirilebileceği ifade ediliyor. Kabinede yer verilmeyen Nihat Zeybekçi’yle ilgili senaryo ise yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye başkanı adayı yapılacağı yönünde.



ŞİMŞEK SİSTEM DIŞINDA

Son Bakanlar Kurulunda Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Mehmet Şimşek beklendiği gibi yeni kabinede yer almadı. Şimşek’in yeni dönemde herhangi bir görev almak istemediği biliniyordu. Bu kapsamda, Şimşek’in Cumhurbaşkanlığındaki bürokratik yapının içinde de bulunmayacağı belirtiliyor.