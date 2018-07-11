Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM’de gazetecilerin soruları üzerine Bahçeli “Şu an için Türkiye’nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkat çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. MHP olarak da yasamada üzerimize düşen gö-revi yerine getireceğiz. Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir. O sebepten dolayı bu sorumluluğu en iyi şekilde taşımayı düşünmekteyiz. İnşallah başarılı olacağız” dedi. Bahçeli, “Neden Hükûmette yer almadınız, bunu tercih etmediniz?” sorusuna karşılık da şunları söyledi. Bu bir prensip meselesi. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin oluşumu sırasında herhangi bir pazarlığı esas almamıştır, bir beklenti içerisinde olmamıştır. Tamamen bir sistemin en etkin ve verimli şekilde uygulanması noktasında gayret gösterilmiştir.