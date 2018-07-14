Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Törende duygulu anlar yaşanırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Binali Bey ile 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı başarıyla atlatmıştır. 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı” dedi.

Erdoğan, konuşmasında özetle şunları kaydetti: “Atalarımız önce yoldaş sonra yol derler. Allah’a hamdolsun 40 seneyi aşan siyaset yolculuğunda Rabb’im bize Binali Bey gibi sağlam dostlar hediye etti. Binali Bey ile 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı başarıyla atlatmıştır. 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Üstlendiği her vazifeyi, deruhte edilen her görevi ehliyet ve liyakatla ve prensiplerine sadakatla en güzel şekilde yerine getirdi. Gücünü ve itibarını makamlarından alanlardan değil, icraatlarından, millete yapmış olduğu hizmetlerden alan bir arkadaşımız oldu.

Binali Bey, Devlet Bahçeli ile beraber bu hassas süreci fitnecilere aldırmadan yönettiler. İlk defa iki farklı partinin bir araya gelerek sandık yoluyla büyük bir dönüşüme imza atabileceğini gösterdiler. 40 yılı aşan siyasi hayatımız boyunca milletimize efendilik değil daima hizmetkarlık yaptık. Böyle vazgeçilmez dostluklarımız olduğu sürece hiçbir fani güç bizi ülkemize hizmet yolundan alıkoyamayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Başbakanı Yıldırım’a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürürlükten kalkan Başbakanlığın mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim eden Yıldırım da törende şunları söyledi:

“Şahsıma tevdi edilen bu şeref madalyasını 40 yılı bulan devlet ve millet hizmeti ile eşsiz yol arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak görüyorum. Yaptığınız konuşma beni sizlerle karşılaştığım ilk günlere götürdü. Gün geldi ailemizi ihmal ettik. Ama hiçbir zaman ülkeye ve millete hizmet yolunda yüksünmedik. Şartlar ne olursa olsun, 40 yıl önce başladığımız bu yolculuk ebediyete kadar devam edecektir.”