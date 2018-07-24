Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a Meclis'ten geçici olarak iki birleşim çıkarılma cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 1. maddesi üzerinde partisinin verdiği önerge üzerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti iktidarının meşru olmadığını savundu.

Türkiye'de hukukun rafa kaldırıldığını ileri süren Şık'ın sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi

GERGİNLİK DEVAM EDİNCE OTURUMA ARA VERİLDİ

Gerginliğin devam etmesi üzerine, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Mikrofonunuzu kapattım. Kürsüden hakaret edemezsiniz" uyarısında bulunarak oturuma beş dakika ara verdi.

AK PARTİ'LİLER KÜRSÜYE YÜRÜDÜ

AK Parti milletvekilleri kürsünün etrafına geldi. HDP’li milletvekilleri de kürsünün etrafına gelince AK Parti’li ve HDP’li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan’ın kavganın en ön saflarında yer alması ise dikkat çekti.

AHMET ŞIK'A CEZA VERİLDİ

Aranın ardından Şentop, Şık'ın sözlerinin iç tüzüğe aykırı olduğunu belirterek, Şık'a Meclis'ten iki birleşim geçici çıkarılma cezası verilmesini teklif etti.

Daha sonra Şentop, TBMM İçtüzüğü'nün 161'inci maddesine göre Şık'ın Meclis'ten geçici çıkarılmasını milletvekillerinin oyuna sundu.

Oylama sonucu, Ahmet Şık'a geçici olarak iki birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası verildi. Bunun üzerine Şık, partisinden bazı milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Meclis'ten geçici olarak çıkarılma cezası alan Ahmet Şık'ın bir aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek.