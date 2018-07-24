Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu karar itiraz ederek kurmaylarına yeni bir eylem için talimat verdi.

Parti yönetimi, Adalet Yürüyüşü gibi ses getirecek bir eylem hazırlığı içerisine girdi.

3 EYLEM SEÇENEĞİ

İlk bilgilere göre; masada 3 seçenek var: İmza kampanyası, oturma eylemi ve açlık grevi.

İmza kampanyasının basit kalacağını düşünen partililer, açlık grevine de uzak durdu.

Seçenekler arasında en ideali olarak oturma eylemi görüldü.

Enis Berberoğlu tutuklanınca Ankara'dan İstanbul'a yürüyen CHP'liler, kararın bu yönde alınması durumunda bu yılda oturma eylemi yapacak.

Adalet Yürüyüşü'nden geriye kalan fotoğraflar;