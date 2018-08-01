Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



İki liderin programında yer alamayan görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, iç politikaya ilişkin gelişmeler ve dış politikada yaşananların ele alındığı belirtildi.

ABD’li rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi üzerine ABD yönetiminden gelen açıklamalara Cumhurbaşkanlığı seviyesinde tepkiler gelirken; MHP Lideri Bahçeli de bununla ilgili sert tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli “Papazı isteyen ABD, Pensilvanya’daki haini verirse her hâl ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir” ifadesini kullanmıştı. İki ülke yönetimi arasında yaşanan gerilim sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda Bahçeli’yi bilgilendirdiği kaydedildi. Dış politikaya yönelik diğer bir konu başlığı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta yaptığı Güney Afrika ziyareti oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Afrika’da Rusya lideri Putin’le yaptığı ikili görüşmenin konusu Suriye idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’ye bu konuda da bilgilendirme yaptığı belirtildi.