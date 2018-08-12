Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye yönelik tavrına ilişkin, “Buradan tekrar sesleniyorum Amerika’dakilere, yazık yazık. Siz, NATO’daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz.” dedi. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki çalışmaları yakından inceleyen Başkan Erdoğan Ünye Hükûmet Konağı önünde vatandaşlara hitap etti.

“Onların doları varsa bizim Allah’ımız var, rahat olun” diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: Diyorum ki ‘Gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın, avrolar varsa çıkarın, altınlar varsa çıkarın.’ Olanlara söylüyorum, hemen bunları bankalara vererek, Türk lirasına çevirelim ve bunlarla en önemli istiklal ve istikbal savaşını bu alanda verelim. Çünkü bunlar o dilden anlıyor, bizi tehdit ediyorlar. Tehdit diliyle bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz, hukuk dilinden anlarız, biz haktan, hukuktan anlarız ama böyle tehditten anlamayız. İnşallah bizler hak neyse, hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. Şu anda ‘şunu vermeyeceğiz, bunu vermeyeceğiz’. Ya senin olsun verme. Bizde olanlar bize yeter” dedi.

Bir rahiple ilgili olarak kalkıp da Türkiye’yi tehditle yola getirmeye çalışmanın çok yanlış olduğunu bildiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Buradan tabii tekrar sesleniyorum Amerika’dakilere, yazık yazık. Siz, NATO’daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz. Bizim bu noktada şu ana kadar duruşumuz neyse bundan sonra da duruşumuz o olacaktır.

Biz adaletten gereği neyse onu yaparız. Bugüne kadar adaletten taviz vermedik, yine vermeyeceğiz.”

Ordu’daki incelemelerinin ardından Rize’ye dönen Erdoğan, toplantı öncesinde kendisini bekleyen hemşehrilerine seslendi. “Kardeşlerim son zamanlarda bir şeyler oluyor” diyen Erdoğan’ın bu sözü üzerine bir hemşehrisi “Sayın Başkanım doları o kadar kafana takma” sözü üzerine Erdoğan “Yok zaten hepten boş vermişim, onu kafayı taktığım yok. Amerika Birleşik Devletleri stratejik ortağı olan Türkiye’ye, 81 milyonluk Türkiye’ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın ve bu Türkiye’yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Öyle Türkiye’ye tehdit sökmez” ifadelerini kullandı.

Burası çatladıkapı ülkesi mi?

Partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda papaz Andrew Brunson hakkında Amerika’nın yaptığı küstah teklifi anlatan Başkan Erdoğan, “Diyorlar ki; yarın 18.00’a kadar bize göndereceksiniz. Burası Çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye... Ne yapıyorsunuz? Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye’yiz. Bizimle hesaplaşmak için böyle bel altı yöntemleri kullananlar şunu unutmasın, dünyada ülkemize husumet politikası güdüp de iflah olmuş hiçbir siyasetçi, hiçbir yönetim yoktur. Bu milletin ahını alan herkes eninde sonunda belasını bulmuştur. Türkiye gibi bir ülkeyi küçük hesaplar uğruna karşılarına alanlar, bunun bedelini hem bölgemizde hem de kendi siyasetlerinde ödeyeceklerdir” diyerek Amerika’ya cevap verdi.

“15 Temmuz’dan bir gün önce 2,8 olan dolar kurunun dün itibarı 6 lirayı aşması, bunun nasıl bir gerekçesi olabilir?” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm büyük yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz, ortada krize giren, batan bir ülke yok. Ekonominin gerçek durumunu sıkıntıları ile, başarıları ile biliyoruz. İşadamları ile her gün konuşuyoruz. Benim iş adamlarım Kılıçdaroğlu değil ki. Ben bu vesile ile Bahçeli’ye de teşekkür ediyorum. Yerli ve millî olanlar burada kendini ortaya koyuyor. Mesele bu. Millîlik...

Bu ülkenin ve milletin en büyük düşmanları, ‘Ekonomi kötüye gidiyor, biraz daha sarsılırsak Erdoğan’dan kurtuluruz’ diyen kifayetsizlerdir.”