Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

ANKARA

AK Parti, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde kadın ve genç adayların sayısının artırılması için çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yerel yönetimlerde hem kadınların hem de gençlerin daha fazla yer almasını istedi. Anayasada yapılan değişiklik kapsamında seçilme yaşının 18’e indirilmesinin ardından, AK Parti yerel seçimlerde kamuoyunun karşısına daha fazla genç adayla çıkılması için özel çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da adaylarla ilgili çalışma yapılırken, özellikle kadın ve gençlerin ön plana çıkarılmasını istediği öğrenildi. AK Parti kurmayları, seçilme yaşının 18’e indirilmesi ile birlikte, yerel seçimlerde belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliklerinin yanı sıra 18 yaşında muhtarların da olacağına dikkat çekiyor. 81 ilde yapılacak çalışmalarda, kadın ve gençleri aday olmaları konusunda teşvik edecekleri ve destekleyeceklerini belirten AK Parti yöneticileri, 30 büyükşehirde özellikle belediye meclisi üyeliklerinde kadın ve gençlerin sayısının artırılacağını dile getirdi.



İTTİFAK MASADA

Yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapılması durumunda, nasıl bir sonuç elde edileceğine yönelik simülasyon çalışması da yapılan AK Parti’de özellikle, bir önceki seçimde kıl payı kaçırılan iller başta olmak üzere, şu anda CHP’nin elinde bulunan Eskişehir, Aydın, Sinop, Yalova ve Çanakkale’de ittifak yapılması durumunda belediye başkanlıklarının el değiştireceği öngörülüyor.



İLKELER BELİRLENECEK

AK Parti kurmayları, MHP ile ittifak konusunun önceki gün yapılan MYK’da da gündeme geldiğini belirtirken, “Yerel seçimlerde bu nasıl olabilir? Buna bakılacak. Öyle yerler var ki, iki partinin rakip olduğu yerler buralar. Ya bölgesel olarak ittifakı tarif ederiz, ya da ülke geneli için ilkeleri açıklarız. Ama burada kesin olan ittifakın yapılacağıdır. Açık ya da kapalı olup olmayacağına karar verilecek. MHP’nin güçlü olduğu yerlerde onların desteklenmesi şeklinde de olabilir. Bunların hepsini liderler konuşacak” değerlendirmesini yaptı.

74 bin koltuklu seçim

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde bin 398 belediye başkanı, 22 bin civarında belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyeleri belirlenecek. 50 binin üzerinde olan muhtarlıklar için de seçim yapılacak. Seçmenler, böylelikle toplamda 74 bin koltuk için oy kullanacak.