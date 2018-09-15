Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığına ait atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; Lüksemburg Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Haluk Ilıcak, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru ve Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu merkeze çekildi.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.