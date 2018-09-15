Dışişleri Bakanlığına ait atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; Lüksemburg Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Haluk Ilıcak, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru ve Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu merkeze çekildi.
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
15.09.2018 - 04:10 | Son Güncelleme: 15.09.2018 - 04:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 yerin büyükelçisinin merkeze çekilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığına ait atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; Lüksemburg Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Haluk Ilıcak, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru ve Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu merkeze çekildi.
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