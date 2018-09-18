Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece bölgemizin değil, dünyanın gözü kulağı dün Rusya’nın Soçi kentindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin giderek çıkmaza giren İdlib sorununu masaya yatırdı. İki liderin görüşmesinden tam mutabakat çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus mevkidaşı Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin, Suriye krizinin başından beri olduğu gibi İdlib meselesinde de üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, zirveden çıkan sonuçlara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Tahran’da vardığımız mutabakatı sahada nasıl hayata geçirebileceğimizi müzakere etme imkanını bulduk. İdlib’de karşılıklı endişelerimizi dikkate alan bir çıkış yolu bulunması konusunda çok önemli mesafe katettik.

Yaptığımız değerlendirmelerin sonunda, muhalifler ve rejim kontrolündeki alanlar arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını kararlaştırdık. Muhaliler bulundukları alanlarda kalmaya devam edecek. Buna karşılık Rusya ile birlikte belirleyeceğimiz radikal grupların, söz konusu alanda faaliyet göstermemelerini sağlayacağız.

Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmayacağını temin için gereken tedbirleri alacak. Gerek üçüncü tarafların provokasyonlarını, gerekse varılan mutabakata yönelik ihlallerin tespitini ve engellenmesini yine birlikte temin edeceğiz.

Rusya ve Türkiye, belirlenecek silahsızlandırılmış bölge sınırlarının iki tarafında koordineli devriye faaliyeti yürütecek.

Türkiye, halen İdlib çatışmasızlık bölgesinde bulunan gözlem noktalarını da tahkim edecek. Bu mutabakatla İdlib’de büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtiğimize inanıyorum. Türkiye, Suriye krizinin başından beri olduğu gibi İdlib meselesinde de üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bu mutabakat, Türkiye’nin yeni yüklerle karşılaşmaması bakımından olduğu kadar, Rusya başta olmak üzere konuya taraf ülkeler için de önemli bir kazanımdır.”

Görüşmede ayrıca, Suriye’de teröristlerin varlık gösterdiği alanların İdlib ile sınırlı olmadığına da özelikle dikkati çektiklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

“Suriye’nin toprak bütünlüğüne kasteden ve Türkiye’nin milli güvenliğini de tehdit eden asıl yapı, PYD-YPG’dir. Bu örgütün Fırat’ın doğusunda gerçekleştirdiği katliamlar ve etnik temizlik faaliyetleri ortadadır. Suriye’nin geleceğine yönelik en büyük tehdit İdlib’den ziyade; Fırat’ın doğusundaki bu terör yuvalarından kaynaklanmaktadır. Öncelikle bu terör bataklıklarının kurutulması gerekiyor. Türkiye ve Rusya olarak arzumuz; Suriye krizinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı temelinde çözüme kavuşturulmasıdır.”



PUTİN: SİLAHLAR ÇIKARILACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de şu ifadeleri kullandı: “15 Ekim’de silahsızlanma bölgesinde 15-20 kilometreye kadar bir tampon alan kurmaya karar verdik. Bu arada bu savaşçılar bölgeden çekilecekler. O bölgeden Sayın Erdoğan’ın teklifi ile ağır silahların da çekilmesi noktasında karar aldık. Bütün muhalif gruplar ağır silahları bu bölgeden çekecek. Kontrol için o bölgede Rus ve Türk askerleri tarafından ortak denetim mekanizması kurulacak. Hama noktasında Türk tarafı ile güvenlik tedbirleri de alınacak. Rusya ve Türkiye, Suriye’de terörle mücadele kararlığını teyit etti.”



RUSYA: İDLİB’E OPERASYON YOK

İki liderin konuşmaları sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından Türkiye ve Rusya arasında “İdlib Mutabakat Zaptı” imzalandı. Şoygu, “İdlib’e askeri operasyon yapılmayacak. Konuya ilişkin detaylar Suriye tarafıyla koordine edilecek” dedi.