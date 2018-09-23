Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre, Erdoğan, 23-29 Eylül'de ABD ve Almanya Federal Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
23.09.2018 - 01:48 | Son Güncelleme: 23.09.2018 - 01:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Almanya Federal Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.
Etiketler : fuat oktay,cumhurbaşkanlığı,
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