Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST’tin düzenlendiği İstanbul yeni havalimanında vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartının, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmak olduğunu belirterek “Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız” dedi. Güvenlik kavramının anlamının büyük ölçüde değiştiğine işaret eden Erdoğan “Günümüzde dijital güvenliğiniz yoksa istediğiniz kadar fiziki tedbir uygulayın, gerçek manada özgürlüğünüzü sağlayamazsınız. Mühendislik öğrensin diye Batı’ya gönderdiğimiz öğrenciler çoğunlukla zihinleri bize yabancı fikirlerle iğfal edilmiş olarak ülkelerine dönmüşlerdir” diye konuştu.



SAVUNMANIN YÜZDE 65’İ YERLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar üzerine “ölü toprağı serpilmiş” şekilde tamamen dış yardımlara bağımlı kaldığını dile getirerek, şunları söyledi: Başbakanlığım döneminde bu alanı kişisel himayem altına alarak büyük bir atılım başlattık. Projelerin tasarımından finansmanına kadar her aşamasını bizzat takip ettim. Tank, helikopter, insansız hava aracı gibi pek çok ürünün hazır alım projelerini iptal ederek, tamamında millî ve özgün model geliştirme çalışmalarını başlattık. Bu sayede Türkiye, savunma sanayii ihtiyaçlarının yüzde 65’ini kendisi üretebilen bir ülke durumuna gelmiştir. Halen ülkemizde 600’ün üzerinde savunma sanayi projesi yürütülüyor. Açık konuşmak gerekirse şayet bu düzeye gelmemiş olsaydık, şu anda yürüttüğümüz sınır içi ve ötesi operasyonlarda çok büyük zorluklarla karşılaşırdık.



HODRİ MEYDAN

Son yıllarda yaşanan her hadisenin bağımsızlıkla teknolojinin, özellikle de savunma sanayisi arasındaki ilişkiyi tekrar tekrar gösterdiğini dile getiren Erdoğan, “‘Dünyanın en büyük ekonomisinden biri olacağız.’ derken aynı zamanda işin bu boyutunu da kastediyoruz. Bu çerçevede bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyor. Uluslararası lider araştırmacılar programı hazırlıyoruz. Buradan dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı, ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu. Erdoğan, artık bu projeleri sabote edecek bir iktidarın olmadığını belirterek, “Şu insansız hava araçları... Bizzat oturduk, konuştuk. Paramızla vermediler. Ama terör örgütlerine görüyorsunuz 19 bin tır silah ve mühimmat gönderiyorlar, 3 bin kargo uçağıyla silah ve mühimmat gönderiyorlar. Bunlar, bize dost görünenler, stratejik ortak görünenler. Bize bunlar bunu yapıyor. Hatta ima yoluyla Nuri Demirağların, Nuri Killigillerin akıbetiyle tehdit edildiğimiz anlar dahi oldu” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST’te gençlere önemli tavsiyeler

HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN

Gençlere seslenen Erdoğan, “Lütfen hayallerinizin peşinden gidin. Siz bu yola girdiğinizde yanınızda üniversiteleriyle, araştırma geliştirme destekleriyle, teşvik programlarıyla, hibe uygulamalarıyla, tüm imkânlarıyla devletinizi bulacaksınız” dedi.