Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diş ağrısı bazen uzun zaman dilimlerine yayılarak bazen de hiç olmadık zamanlar ansızın gelir bulur sizi. Doktora gitme imkanınızın olmadığı zamanlarlarda olabilir. Böyle durumlarda diş ağrısını geçirecek öneriler turkiyegazetesi.com.tr'de. Diş ağrısını ne geçirir? Diş ağrısı nasıl geçer? Diş neden ağrır? sorularının cevapları ve diğer tüm merak ettiklerinizi haberimizde derledik.

Diş ağrısının yanında bunlar da varsa dikkat!

-Diş ağrısı sonucu apse meydana gelirse

-Diş fırçalama esnasında diş etki kanamaları oluyorsa,

-Diş ağrıyla beraber soğuğa karşı duyarlı olur ve sızlarsa, vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurmak gerekmektedir.

Diş ağrısı için evde ne yapılabilir? Diş ağrısı için doğal çözümler…

Dişlerinizi fırçalayın ve yemek artıklarını yok edin; Diş ağrılarının temel nedenlerinden biri yemek artıkları ve bakterilerin sinirlere yaptığı etkidir. Yemekten sonra temizlenmeyen artıklar aside dönüşerek sinirlere baskı yapar ve ağrıya sebebiyet verir. Aynı zamanda tüketilen nişastalı ve şekerli gıdalar temizlenmezse zamanla bakteriye dönüşür. Diş ve diş etine mesken kuran bu bakteri ve artıkları zaman kaybetmeden temizlemek için yemeklerden sonra mutlaka dişleri fırçalamak gerekmektedir.

Kürdan ve diş ipi kullanın; diş fırçalama imkanı bulamadığınız acil durumlarda kolonya ve alkol ile dezenfekte ettiğiniz kürdan ile diş aralarına kaçan yemek artıklarını temizleyin.

Yatarken yastık kullanın; Diş ağrısı genellikle gece vakti gelir. Ve uzun süre devam eder. Bunun nedeni kan basıncının yatar pozisyonda başa vurması ve çene bölgesinin zonklamasıdır. Çözüm olarak da yüksek bir yastık kullanmak işe yarayacaktır.

Ağrıyan bölgeye buz uygulayın; buz birçok ağrı ve acılı yarada etkin bir çözüm olduğu gibi diş ağrısında da yardımcı faktörlerdendir. Ağrıyan dişin bulunduğu yanağa uygulanan buz mutlaka bir havlu ya da beze sarılmalıdır. Buzun direk teması kötü sonuçlar verebilir.

Aynı şekilde sıcak uygulaması da diş ağrılarını hafifletir. Sıcak su kompresi ve sıcak suyun ağız içinde çalkalanması ağrıyı hafifletmede işe yarar bir çözümdür.

Tuzlu su veya üzüm sirkesi ile gargara yapın; kısa süreli çözümlerden biri olan tuzlu su veya sirke gargarası diş ağrısını dindirmektedir ve en azından bir süre rahatlatır, dişlerin uyuşmasını sağlar.

Sarımsak ile tampon yapın; iltihap almakta oldukça başarılı olan sarımsak diş ağrısına da bir çözümdür. 2 diş sarımsağı ezin ve ağrıyan dişin üzerini kaplayacak şekilde sürün. Bir müddet bekleyen sarımsak ağrıyı alacak ve ağrıya sebep olan bakterileri de kıracaktır.

Taze salatalık ile ağrı giderme; tuz ile ovulan oda sıcaklığındaki dilim salatalık diş üzerinde konur ve bir süre bekletilir.

Oksijenli su ile gargara; Su ile seyreltilen oksijenli su ağızda çalkalanmak suretiyle gargara şeklinde kullanılabilir.

Vanilya, badem, nane ve limon özü ile; zikredilen bitki özlerini bir pamuk yardımıyla dişlerinize sürebilir ve tampon yapabilirsiniz.

Çay ağacı yağı ile masaj; diş ağrıları için etkin bir çözüm olan çay ağacı yağı iki şekilde kullanılabilir. Birinci olarak, bir pamuğa bir iki damla batırılarak dişe uygulanabilir. İkinci olarak da ılık bir suya damlatılarak bu su ağız içinde bir süre çalkalanabilir.

Karanfil ve karanfil yağı ile ağrınızı dindirin; Karanfil taneleri ağız kokuları kadar dişleri uyuşturmada da başarılıdır ve ağrıyı hafifletir. Ağrıyan dişin bulunduğu bölgede 4-5 dakika çiğnenen karanfil kısa sürede etkisini gösterecektir. Bir pamuk üzerine eklenerek dişe uygulanan karanfil yağı çok daha etkili bir sonuç verecektir.

Karbonat ile çözüm; karbonat bir miktar ılık suya eklenir ve gargara yapılır. Bir diğer kullanım şekli de ıslak pamuğa batırılarak dişe uygulanmasıdır.

Zencefil ve kırmızı acı biber kürü; her iki baharatın tozu bir damla suyla macun kıvamına getirilir ve ağrıyan bölgeye sürülür. Bu kürün diş ağrısının yanı sıra boğaz ağrısına etkisi de inanılmazdır.

Zerdeçal ve su; zerdeçal ve su ile yapılacak olan macun ağrıyan dişe sürülür ve zerdeçalın antiseptik etkisi ile ağrı hafifler.

Çörek otu; bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu, ağrıya neden olan etkenleri ortadan kaldırmada başarılıdır.

Buğday çimi suyu: doğal bir antibiyotik olan buğday çimi diş ve diş eti enfeksiyonlarını yok eder. Ağızdaki bakterilerle savaşır ve ağrının azalmasına yardım eder.

Karabiber; diş ağrısında önemli etkileri olan karabiber, anti bakteriyel ve antienflamatua özelliği ile güçlü bir antibiyotiktir.

Diş ağrısı vücudun farklı bölgelerini de etkileyebilir

Önemsenmeyen ve geçici çözümlerle ertelenen diş çürükleri daha sonra ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. İlerleyen ve uzun vadede devam eden çürükler ve kemikte ya da diş etindeki iltihaplar daha sonra yüz bölgesinde şişliklere (apse) neden olur. Daha sonra dişte meydana gelen sıcak soğuk hassasiyetiyle beraber zayıflamalar ve kırılmalara kadar giden ciddi sorunlar baş gösterebilir. Midesi hassas olan kişilerde diş çürüğünden gelen ağır ve kötü koku nedeniyle mide bulantısı da görülebilir.

Diş ağrısının çene ağrısını tetiklediği de görülmüştür. Kemik kaybı, 20 yaş dişi ve diş gıcırdatma gibi nedenler çene ağrısını da beraberinde getirir. Özellikle 20 yaş dişi çıkmaya çalışırken kulak altı ve çene arasındaki bölgede, göz ve şakak bölgesinde şiddetli ağrı ve şişliğe neden olur.

Çene zayıflığı ile de ağrılar oluşabilir. Şöyle ki çene kemiğinde meydana gelen herhangi bir kemik kaybı dişi tutmakta zorlanır ve ağrıya neden olur. Aynı zamanda çene destekli takma diş kullananların en çok şikâyet ettiği konulardan biri de çene ağrısıdır. Bunun nedeni kullanılan protezin zamanla çene bölgesini aşındırması ve diş sinirlerine baskı yapmasıdır.

Diş ağrısı neden olur?

Diş ağrısının birbirinden farklı birçok nedeni olabilir. 20’lik diş çıkartırken, diş çürüklerinde, diş ti iltihabında, diş dolgusunda olan herhangi bir problemde, bazen de diş aralarındaki boşluklar nedeniyle dişler orta ya da yüksek derecede ağrı yaparlar. Herhangi bir diş ağrısında geciktirmeden diş hekimine başvurmak gerekir.

Diş ağrılar genellikle yemek yedikten sonra şiddetlenir ve ağrının yemek yüzünden olduğu kanısına varılır. Bunun nedeni yemeklerdir ancak yenilen değil diş aralarında ve çürüklerde biriken artık olanlardır. Diş aralarına hapsolan yemek artıkları, bir asit üretir ve diş sinirlerini rahatsız eder. Daha sonra dişte sızı ve ağrı oluşur. Bu nedenle yemekten sonra dişleri iyice temizlemek şarttır.