Genç görünmenin sırları var mı? Peki genç görünme yolları neler? Hangi yolla 10 yaş daha genç görünürüm diye düşünüyorsanız sizler için bu haberi derledik. Herkes genç görünmek ister, hele bir de 10 yaş daha genç görünme hayalinin bile yüzünüze getirdiği o tebessümü görür gibiyiz. Peki ama neler yapmalıyız, zor mudur genç görünmek, nelere dikkat etmeliyiz. İşte size olduğunuzdan da 10 yaş genç göstermenin sırları...Yaş ilerledikçe cildin de doğal ışıltısını kaybetmeye başladığı, ancak doğru zamanda, doğru müdahalelerle uzun bir süre genç kalmanın mümkün olduğu bildirildi. Dr. Can Mustafa Eren, genç bir görünüme sahip olmanın vücudun da sağlıklı olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Dr. Mustafa Can Eren, yaşlanma hızının herkesin yaş alma hızı, genetiği, seçimleri, kötü ya da iyi beslenip beslenmediği, sigara içip içmediği, korunmasız olarak güneşe maruz kalıp kalmadığı ve hava kirliliği gibi çevresel faktörlere göre farklılık gösterdiğini dile getirerek, genç bir cilde sahip olmanın tüyolarını verdi.

İnce çizgi ve kırışıklıkların botoks ile yok edilmesini öneren Dr. Eren, “Çizgi ve kırışıklık görünümünü hafifletmek için en etkili olan seçenek nörotoksinlerdir. Bu işlemde kaslar daha az kasıldığından çizgi ve kırışıklıklar daha yumuşak bir görünüme kavuşuyor” dedi.



Çökük şakaklara dolgu

Dr. Eren, şakak bölgesinde yaşanan çökmenin çoğu zaman fark edilmediğini söyleyerek, “Şakak bölgesi en çok gözden kaçan bölge ve çoğu insan şakak bölgesinde yaşanan çökmenin farkında bile değil. Yağ kaybına bağlı olarak yaşanan çukurlaşmaları düzeltmenin en kolay yolu dolgu maddeleridir” diye konuştu.

Eren, gözaltı çukurlarının kişiyi olduğundan daha yaşlı, gözleri ise sönük gösterdiğine dikkat çekerek, “Gözaltı çukurları yağ kaybından dolayı oluşur. Yağ kaybı ise genellikle yağların zaman içinde dağılarak aşağılara doğru yayılması nedeniyle ortaya çıkar. Gözaltlarındaki gözyaşı yolu denilen bölgede oluşan çukurları ortadan kaldırmanın en iyi yolu yağ ve dolgu maddeleridir” ifadelerini kullandı.



Gözleri canlandırın

Üst göz kapaklarındaki fazla derinin yorgun bir görünüme neden olabileceğine işaret eden Dr. Mustafa Can Eren şunları söyledi: “Gerginlik veren kremler işe yarayabilir ancak gevşek deri görünümünü düzeltmede göz kapağı ameliyatı kadar etkili olmaz. Üst göz kapağı operasyonlarında yağ ve deri dikkatlice kesilerek alınır. Göz kapakları daha genç bir görünüm verecek şekilde biçimlendirilir. Ayrıca, gözkapağı çizgisiyle kapak arasına dolgu maddesi veya yağ enjekte edilerek de çukurlardan kurtulmak mümkün.”



Kaşları şekillendirin

Dr. Eren, kaşlardaki yaşlanmanın deri altında başlayan bir süreç olduğuna vurgu yaparak, “Kaşlar zamanla incelir, beyazlar ve kavisli görünümünü kaybeder. Düşük kaş, yaşlanan yüzün en belirgin işaretlerinden biridir. Kaslar zayıflamaya ve cilt sıkılığını kaybetmeye başladığından kaşlarda düşük bir görünüm ortaya çıkar. Kaslar bir operasyonla kaldırıldığında, kaşlar da yepyeni bir görünüme kavuşur. Doğru bölgelere enjekte edilecek nörotoksinler ise geçici de olsa bir kaldırma etkisi oluşturur” diye konuştu.



Alın çizgilerini yumuşatın

Dr. Eren, alın boyunca uzanan çizgilerin kabus olabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Gerçekten de kötü bir görünüm oluştururlar. Ancak kas sınırlayıcı botoks ile bu çizgileri düzeltmek son derece kolay. Yatay çizgilerin oluşmasına neden olan kasların hareketlerini sınırlayarak çizgi ve kırışıklıklara yumuşak bir görünüm verilebilir ve daha az belirgin olurlar.”



Ağız çevresindeki derinin de hassas olduğunu ve çabuk yıprandığını söyleyen Dr. Mustafa Can Eren, “Cilt yüzeyinin dokusuna ilişkin her türlü sorunda en etkili çözüm mikro dermabrazyon (deri düzeltme) ile lazerdir. Bu işlemler hasar görmüş cilt yüzeyini yenileyerek daha canlı ve dinç bir görünüm verir. Sonrasında veya tek başına yapılacak dolgu enjeksiyonu ile çökük görünümden kurtulabilirsiniz” dedi.



Retinoid içeren ürünler kullanın

Dr. Eren, cilt ne kadar sağlıklı ise çizgi ve kırışıklıkların da o kadar hafif durduğunu dile getirerek, “Reçeteli retinoidler çoğu doktora göre olmazsa olmaz ürünlerden çünkü cildi formunda tutmaya yardımcı oluyor. Retonoidler cildi gerginleştirmeye ve kolajen üretimini canlandırmaya yarıyor. Ve tabi kolajen ne kadar fazla ise kırışıklık ve çizgiler o kadar az oluyor” şeklinde konuştu.



Gevşek deriyi sıkılaştırın

Gevşek derinin sıklaştırılması için ultherapy etkisini öneren Dr. Eren, “Bu yüz ve boyun sıkılaştırıcı yöntemde, gevşek deriyi kaldırıp sıkılaştırmak için ultrasonun gücünden faydalanılır. Bu yöntem ile sıkı bir görünüm sağlayacak kolajeni üretmek için cildin alt tabakalarına enerji gönderilir. Sonuçları hemen ortaya çıkmaz. Etkisi, cilt kasılmaya başladıkça ve zaman içinde görülür” ifadelerini kullandı.



İnce dudakları doldurun

Eren, üst dudağın zamanla düzleşerek, uzamaya başladığını belirterek, “Üst dudaktaki kalp şekli kaybolur. Ağız-burun bölgesinin merkezindeki kısımda, yani burnun sonu ile üst dudaklar arasındaki kısımda da kayıp yaşanabilir. Dolgu maddeleriyle dudaklar yeniden şekillendirilirken gerekli olduğu takdirde hacimde eklenebilir” diye konuştu.



Sarkık yanakları kaldırın

Yanaklarla birlikte yüzün diğer kısımlarının da düşmeye başladığını kaydeden Dr. Eren, “Yanakları az miktarda doldurmak bölgede bir düzleşme sağlayarak doğal bir görünüm oluşturabilir. Kaybolan dolgunluk geri kazandırılabilir. Örümcek ağı tekniği ile de sarkan yanaklar ve gıdı yukarı doğru toparlanır” dedi.



Gıdıdan kurtulun

Dr. Eren, zamanla yüzdeki kaslar, dokular ve bağ dokuların zayıflamaya başladığını ve eski konumlarında kalamadıklarını söyleyerek, şunları kaydetti: “Bu durumun görüldüğü bölgelerden biri de alt çene kemiğidir. Gıdı oluşumunu önlemenin en etkili yolu al yanak dokusunu kaldırmak, bu işlem çene kemiğinin altına sarkan dokunun kaldırılmasını sağlar. Kalan dokular da kesilerek alınır.”



Cildinizi tazeleyin

Fraksiyonel lazer uygulamasının, donuk, yaşlı cildi eski haline getirmenin etkili bir yolu olduğunu belirten Dr. Eren, “Cilt kendi doğal ışıltısını kaybetmeye başladığında ve yılların izleri daha belirgin hale geldiğinde yüz daha yaşlı ve çökmüş görünebilir. Fraksiyonel lazer ile kontrollü bir hasar meydana getirilerek, cilt sağlıklı kolajen üretmeye zorlanır. Bu sayede daha sorunsuz, daha eşit bir cilt yüzeyi meydana getirilir” dedi.

Gençleşmek isteyenlere büyüme faktörlü cilt bakım ürünlerini de kullanmalarını öneren Dr. Eren, büyüme faktörlerinin vücudun doğal kolajen, elastin ve hyalüronik asit üretimini arttırarak yüze daha kalkık bir görünüm verdiğini sözlerine ekledi.