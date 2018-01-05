Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinemasına ''Mahmut Hoca'' karakteriyle damga vuran ve oynadığı sayısız filmleriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı Münir Özkul, 93 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir hasta olan, demans hastalığına yakalanan Münir Özkul, bugün yaşama veda etti. Peki Demans hastalığı nedir, etkileri nelerdir ve nasıl yakalanılır? İşte Münir Özkul'un hastalığı demans hakkındaki detaylar...

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

Demans hastalığı (bunama), zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur. Genellikle 50 yaşının üzerinde ortaya çıkan bu hastalık çoğu kez yavaş ilerler. Hastalık nedeniyle beyin bilgi,davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında yetersiz kalır. Demansın en sık görülen nedeni, tüm demans hastaların en an yarısının muzdarip olduğu Alzheimer hastalığıdır. Bununla birlikte, beyni zayıflattığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık vardır. Ailesinde demans ve kronik psikiyatrik hastalıklar olanlar, kronik depresyonu olanlar, beyin damar hastalığı risk faktörleri olanlar, kronik kafa travması geçirenler ve özellikle 80 yaşın üzerinde olanlarda görülebilen hastalıktır.