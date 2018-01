Türkiye Gazetesi

Sağlıklı saçlar için ne yapmalıyız? Saçlarımız için yapmamız gerekenlerin başında yediklerimize dikkat etmemiz gerekir. Peki saç dökülmesine ne iyi gelir? İşte sizler için sağlıklı saçlara sahip olabilmek adına dikkat etmeniz gereken hususları içeren o haber. Saçların bakımlı ve güzel görünmesi özellikle kadınlar için ne kadar önemliyse artık erkekler için de o kadar önemli hâle geldi. Sağlıksız saç deyince aklımıza, kırılgan, kuru, yavaş uzayan, parlaklığını kaybetmiş veya dökülen saç gelir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, saç dökülmesi tipleri ve sağlıklı saçlara sahip olmak için beslenmeden bakım önerilerine kadar her konuda önemli bilgiler verdi. Saçımızın sağlıklı ve canlı olması görüntümüze önemli ölçüde değiştiriyor. Saç dökülmesi, günümüzde giderek artan sıklıkta ve erken yaşlarda görülmesiyle birlikte önemli bir problem hâline geldi. Dr. Canan Öztürk, saç dökülmesinin farklı tipleri ve nedenleri olduğunu anlatarak, özellikle fast-food beslenme şeklinin erkek tipi saç dökülmesine neden olduğunu kaydetti. Öztürk, konuyla ilgili şunları söyledi;



SİZİNKİ HANGİ TİP?

Saçkıran (alopesi areata): Eğer yuvarlak para gibi bir açılma var ise bu tip saç dökülmesi saçkıran olarak bilinir. Özellikle saç, bazen de sakalda, aniden ortaya çıkan yuvarlak keskin sınırlı lezyonlardır. Dökülmenin nedeni genellikle stresten kaynaklanırken bazen başka hastalıkların belirtisi de olabilir. Bu nedenle mutlaka dermatolojik muayeneden geçerek, neden belirlenip ona göre tedaviye başlanmalıdır.



Erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi): Özellikle erkeklerde gördüğümüz ancak yakın zamanlarda kadınlarda da rastlanan genetik nedenlere dayanan bir dökülmedir. Dökülme saçların ön kısmından arkaya doğru başlamaktadır. 20’li yaşlardan sonra giderek artmaktadır. Kadınlarda bazen hormon bozuklukları da erkek tipi dökülmeye neden olabilmektedir.



Telojen effluviyum: En sık görülen saç dökülmesi tipidir. Normalde günde 100 tele kadar saçlar dökülebilir. Ancak doğum sonrasında (ortalama ikinci ay başlar, 1 yıl devam eder), önemli bir ameliyat veya ateşli hastalıklardan sonra, tiroid hastalıkları, vitamin eksiklikleri (B12 vitamin, çinko, biotin, demir ) saç dökülmesini artırmaktadır.



FAST-FOOD DÖKÜYOR, HAVUÇ VE BADEM ÖNLÜYOR

Saç dökülmesini tetikleyen en önemli nedenlerden birisi de beslenme şekli. Yediklerimiz ya da yemediklerimiz saç dökülmesini artırırken, bazı gıdalar dökülmeyi önlemeye yardımcı oluyor. Saç dökülmesini tetikleyen gıdalar: İnsülin direnci saç dökülmesine neden olabilmektedir. Özellikle erkek tipi saç dökülmesi var ise fast-food gıdalar, hazır yiyecekler, şekerli içeceklerden uzak durmak gerekir. Saç dökülmesini önleyen gıdalar: Saç için A, B, C, D ve E vitaminleri, biyotin, folik asit ve demir düzeylerimizin normal sınırlarda olması gerekmektedir. Ayrıca, Omega 3 yağ asitleri saç sağlığında önemli bir yere sahiptir. Özellikle havuç, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru fasulye ve nohut gibi bakliyatlar, balık, deniz ürünleri, et ve tavuk, süt ürünleri, semizotu, fındık, ceviz, badem ve kabak çekirdeği, zeytinyağı, avokado, portakal, greyfurt saça iyi gelen vitamin ve minarelleri içeren yiyeceklerdir.



MEVSİM GEÇİŞLERİNE DİKKAT

Saçlar, ayrıca mevsim geçişlerinde dökülür. Kıştan ilkbahara ya da yazdan sonbahara geçerken dökülmeler artabilir. Saç dökülmenizin mevsimsel olup olmadığına muayene ile uzmanın karar vermesi gerekir. Kış aylarında soğuk hava, kurutma makinelerinin sık kullanımı ve sıcak suyla yıkanma gibi nedenlerle özellikle saçlarda çok fazla kuruma meydana gelebilmektedir. Bunu önlemek için saçlarımızı haftada 2-3 kez yıkamalı, çok sıcak su kullanmamalıyız. Yine saçın çok zarar vermeden kurutulması önemlidir. Eğer saçımızda çok kuruluk varsa uygun bakım yağlarını haftalık olarak kullanmak, uçlara gerekirse krem sürmek faydalı olmaktadır. Saç dibinde kuruma, kaşıntı ve kızarıklık varsa mutlaka dermatolojik muayeneden geçmek gerekir.



SAÇ TİPİNE UYGUN ŞAMPUAN SEÇİN

Saç yapısına uygun şampuan kullanılması gerekir. Özellikle sülfatsız şampuanlar tercih edilmeli, saç dökülmesi için özel şampuanlar dökülme tipine göre kullanılmalıdır. Mümkünse bitkisel özellikli şampuanlar kullanılmalıdır. Saç dökülmesi tedavisine saçı besleyen ve güçlenmesini sağlayan, saçımızın yapısına uygun şampuanlar, saç dökülme tipine göre destek sprey ve losyonlar ve gerekirse destek hap tedavileri başlanır. Yine saça vitamin enjeksiyonları (mezoterapi) ve PRP işlemleri diğer tedavi seçenekleridir.