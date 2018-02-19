Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlüler dünyasında da gencinden yaşlısına birçok kişinin estetik müdahaleler geçirdiğini ve bu sayede güzelliklerine güzellik kattıklarını söyleyebiliriz. Son zamanlarda güzellik kavramının, estetik müdahaleler sonucunda kazanılan bir özellik olduğunu dahi söyleyebiliriz. Botoks, silikon, burun estetiği ve yüz gerginleştirme gibi birçok operasyon sayesinde daha genç ve etkili bir görünüm elde edilebilmektedir.

Günümüzde özellikle de bayanlar gençliğini geri kazanmak adına estetik yaptırmaktadır. Bu aşamada dikkat çeken ve ilk akla gelen ünlü isim Ajda Pekkan’dır. Ajda Pekkan, yılların eskitemediği ve güzelliğini kaybetmeyen ünlülerden bir tanesidir. Yaşının epey ilerlemesine rağmen birçok genç ünlüye taş çıkartacak olan Pekkan, defalarca estetik operasyonu geçirmiştir. Türk ünlüler arasında güzelliği ile dikkatleri çekmeyi başaran Petek Dinçöz’ün de estetik ameliyatları sonrasında bu güzelliğe kavuştuğunu söylesek yanılmış olmayız. Burun estetiği gibi müdahalelerle ünlüler dünyasında yer alan ve güzelliğiyle birçok kişiyi kendine hayran bırakan Sibel Can’da çeşitli operasyonlar geçirmiştir.

Estetik operasyonları hem fiziksel hem de psikolojik olarak bireyleri ciddi anlamda etkilemektedir. Ameliyat geçiren kişiler, istedikleri, hayal ettikleri görünüme kavuşmakta ve bu sayede de kendilerine olan güveni artmaktadır. Özgüveni yüksek olan kişilerinde içinde bulundukları sektörde çok daha başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Fiziksel görünümünü beğenen ve yeterli bulan kişiler, kendiyle barışık insanlardır. Böylelikle de hem iş hayatında hem de sosyal hayatta kendini kolay bir şekilde gösterebilmektedir.

Estetik İle Ünlüleri Tanımak İmkânsız!

Türk ünlüler dünyasında bıçak altına yatan ve estetik operasyonları sonrasında güzellik elde eden kişilerin sayısı oldukça fazladır. Estetik yaptıran diğer Türk ünlülerden de bahsedecek olursak Ebru Şallı’yı örnek olarak gösterebiliriz. Ebru Şallı yaptırdığı küçük müdahalelerle büyük bir fark oluşturmuş durumdadır. Model ve sunuculuk yapan Ebru Şallı’nın eski halinden eser kalmadığını söylesek yanılmış olmayız. Popüler sunucu Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı’da yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Birkaç estetik müdahale sonucunda tartışılmaz bir güzelliğe sahip olan Şeyma Subaşı görenleri hayretler içinde bırakıyor.

Estetik yaptırarak güzelliğine güzellik katan ve Türk ünlüler dünyasında dikkat çeken diğer isimleri ise Çağla Şikel, Ebru Yaşar, Aysun Kayacı, İrem Derici, Türkan Şoray, Fahriye Evcen, Deniz Akkaya, Gülşen ve Pınar Altuğ olarak sıralayabiliriz.

Estetik ameliyatı geçiren ünlülerin eski hallerine baktığımızda neredeyse tanımak imkânsız. Baştan sona büyük bir değişim geçiren bu ünlüler, güzellikleriyle dikkat çekiyor. Gerek yüz hatlarında gerekse de vücutlarının farklı uzuvlarında görülen eklentilerden kaynaklı olarak sektör içerisinde daha uzun vadede yer almaları durumu ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda medyatik kimliklerini de estetik ameliyatlarıyla beraber daha iyi bir seviyeye taşıyacaklardır. Estetikle ilgili olarak tüm detaylara bakmak ve Doç. Dr. Hayati Akbaş’tan muayene almak için https://www.fbm.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.