Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyku sırasında kan şeker seviyesinin gittikçe düştüğüne işaret eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, “Sabah kahvaltısı, gün boyunca sürecek beslenme düzenini şekillendirdiği için günün en temel öğünüdür. Vücudumuza çalışması için gereken gücü verir, konsantrasyonumuzu arttırır, sağlıklı kilo kontrolüne yardımcı olur. Akşam yemeği ile sabah yemeği arasında geçen 8-12 saatlik açlık dönemi kahvaltı ile kırılır ve vücudumuz kandaki glikoz seviyesini yeniler. Zamanında yaptığınız sizi tok tutacak kahvaltı daha sonra yapabileceğiniz gereksiz atıştırmaları da engelleyecektir” dedi.