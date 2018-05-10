Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram üzerinden gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında hastane çalışanları ve hastalar, hastanenin en güzel fotoğraflarını çekmek için yarıştılar. 14 Nisan-06 Mayıs tarihleri çekilen fotoğraflar #asırlıkkampüs etiketi ile paylaşıldı. Çekilen fotoğraflar 01-06 Mayıs tarihleri arasında www.asirlikkampus.com internet sitesinde yayınlanarak oylandı. İki kategoride gerçekleştirilen yarışmada çalışanlar ve hastaların eserleri ayrı ayrı değerlendirildi. Yarışmada dereceye girenler, hastanede düzenlenen bir törenle ödüllerini aldılar. Hasta kategorisinde Güney Tepe, Meryem Doğan ve Necla Özarslan ödül aldılar. Çalışanlar kategorisinde ise Fadime Şeker, Nefise Yuyucu, Soner Taşhan ilk üç dereceyi paylaştılar. Rıdvan Dündar’a ise jüri özel ödülü verildi. İlk 3’e giren hastaya VIP Check-Up, çalışanlara ise çeyrek altın hediye edildi.