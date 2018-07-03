Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde Siyez Festivali’ne katılan Prof.Dr.Canan Karatay oldukça önemli açıklamalar yaptı. Vücuda giren kimyasalların neden olduğu etkiler hakkında konuşan Karatay, vatandaşlara kanseri önleyecek önemli tavsiyeler verdi. Karatay’ın açıklamalarını sizler için derledik, işte o açıklamalar…

Hastalıkların kökeninde yanlış beslenme yatıyor

Birçok önemli hastalığın asıl nedeninin yanlış beslenme olduğuna dikkat çeken Karatay açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:’’Babamda kalp var bende de olacak diye bir şey yok. Bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. Hepimizde kanser genleri var ama bunlar uykuda. Bunlar yanlış beslenmeyle,toksik tüketmeyle,modern buğday tüketmeyle uyandırdığımız zaman birinde akciğer,birinde meme birinde başka bir kanser yapıyor.’’

Bakanlık çiftçiyi teşvik etmeli

Siyez buğday tüketiminin arttırılması gerektiğini belirten Karatay bu konuda bakanlığa büyük görevler düştüğünü de sözlerine ekledi. Karatay, ‘’ Modern buğday hibrit olduğu için yüzde 60 ile yüzde 80 oranında gluten içeriyor. Bu gluten ekmeği çok tükettiğimiz için bizi hastalandırıyor. Bu nedenle siyez buğdayının tüketiminin arttırılması gerekiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı bu konuda çiftçiyi teşvik etmeli’’ şeklinde konuştu.

Ev yapımı yoğurtlar tüketilmeli

Buğdayda bulunan glutenin bağırsaklarda zararlı bakteri üretimine neden olduğundan bahseden Karatay ‘’Bağırsaklarımızda bulunan küçük tüyler bizi bakterilerden koruyorken gluten bunları öldürüyor. Bu nedenle doğal bir biçimde beslenmeliyiz. Evde yapılan yoğurtlar ve doğal meyvelerden yapılan sirkeleri tüketmeliyiz. Kurtlu elmalardan yapılan sirkeler tüketmeliyiz.

Yün yorgan ve yastıklarda yatılmalı

Yün kullanımının da öneminden söz eden Karatay şu tavsiyelerde bulundu: ‘’Modern hayat, modern yataklar çıktıktan sonra hanımların, beylerin ağrıları arttı. Modern yataklar ağrı sebebi. En güzelini alabilirsiniz ama onun üstüne yünden yapılan saf battaniye sereceksiniz. Yün yorgan ve yastıkta yatmalısınız.’’

Kanser diye bir şey yok B17eksikliği var

Kanseri engelleyen en önemli besinlerden birisi buğday şurası.Uzmanların önerisine göre kanser tedavisinde oldukça büyük bir öneme sahip buğdayın yanı sıra buğday çimi yenilmesi ve buğday şurası içilmesi de oldukça faydalı. Aynı zamanda Pakistan'da ki Hunzakut Prensliğinde kanserden ölüm yok. Hunzakutlular sürekli acıbadem ve kayısı çekirdeği yiyorlar kansere yakalanmıyorlar.