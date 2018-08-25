Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enfeksiyon tanısını 5 dakikaya indirdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent firmalarından Aksense, hastanelerde kapılan enfeksiyonların hızlı tanısı üzerine çığır açacak bir buluş geliştirdi. Girişimci Dr. Asiye Karakullukçu’nun buluşu ile birkaç dakika içerisinde hastaya enfeksiyonunun tanısı konulabilecek. Sadece Türkiye’nin değil dünyadaki birçok ülkenin problemi olan hastane enfeksiyonu sebebiyle her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Karakullukçu, “Hastanelerde her yıl binlerce insanın enfeksiyon nedeniyle ölmesinin en önemli nedenlerinden biri de tanının geç konulmasıdır. İdrar, kan, balgam gibi klinik örneklerden tespit edilen tanı süreçleri bazı durumlarda 3 güne kadar çıkabiliyor. Bu uzun süre de çoğu zaman enfeksiyonu geri döndürülemez noktaya getiriyor. Hedefimiz, geliştirdiğimiz sensor ile enfeksiyon hastalıklarının tanısı için herkesin kolayca kullanabileceği elde taşınabilir bir tanı cihazı üretmek. Hastadan bir damla kan alarak hastane enfeksiyonu olup olmadığını kısa sürede anlayabileceğiz” dedi. Karakullukçu, ABD’de düzenlenen ‘2018 BIO Convention’ etkinliğine katıldığını ve burada yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek “Dünyada hızlı tanı üzerine bazı cihazlar geliştirilmiş durumda. Ancak hastane enfeksiyonları konusunda hâlâ bizim geliştirdiğimiz şekilde bir tanı cihazı yok. Eğer iyi bir yatırım bulursak ana hedefimiz ürünü sağlık sektörüne sunmak” diye konuştu.

3 milyar dolarlık pazardan daha fazla pay alacağız

Türkiye’nin yüksek teknoloji merkezlerinden Aselsan, tıbbi cihazların yerlileştirilmesine yönelik çalışmalarını genişletiyor. Bu kapsamda donanım, yazılım, cihaz ve sistem geliştirme, üretim faaliyetleri yürüten Aselsan, Türkiye’nin ilk ve tek eksternal defibrilatör (elektroşok) cihaz üreticisi METsis Medikal ile iş birliğine gitti. Aselsan’ın mühendislik, yüksek teknolojili ürün geliştirme ve kalite yönetimi kabiliyetleriyle METsis’in defibrilatör konusundaki alan uzmanlığının bir araya geleceği iş birliğiyle, 3 milyar dolarlık defibrilatör cihazı pazarından daha fazla pay alınması hedefleniyor.

Dünya genelinde yaşamını yitiren her 3 kişiden biri yani yılda yaklaşık 20 milyon kişi kalp rahatsızlıkları sebebiyle hayatını kaybediyor. Ani kalp durması da en önde gelen ölüm nedeni olarak görülüyor. Bu durumla karşılaşıldığında yaşama tutunma şansını arttıran en etkili ve önemli cihaz defibrilatör yani kalp elektroşok cihazı oluyor. Defibrilatör ile kalbe elektrik akımı verilerek kalp kaslarındaki düzensiz titreşimler sonlandırılıyor ve kalbin normal şekilde çalışması sağlanıyor. Ani kalp durması durumunda ilk 20-30 saniyede uygulanan defibrilasyon, yüzde 100’e yakın oranda kalp atışını normal ritmine döndürebiliyor. Defibrilasyon uygulanmasında geç kalınan her dakika ise yaşama şansının yüzde 10 azalması anlamına geliyor. Bu sebeple, hastane dışında da defibrilatör cihazlarına ulaşılabilmesi çok önem taşıyor.