Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukluk yılları, beyin gelişimi için en kritik dönemdir. Bu dönemde çocukların yedikleri tüm yiyecekler odak ve bilişsel becerilerini etkiler. Peki, sizin çocuğunuz gün boyu enerjik kalmasını sağlayacak ve gelecekte de beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan besinleri yeterince tüketiyor mu? Doktor Gülden Cömert çocukların zihinsel gelişimi için beslenme düzenlerinde olması gereken 5 olmazsa olmaz besini sıraladı!

Yumurta

Yumurta, protein oranı yüksek besinlerden birisidir. Yumurta gibi yüksek proteinli (kolin, omega-3, lutein ve çinko içerir.) bir besin tüketmek, çocukların daha iyi konsantre olmasına yardım eder.

Yeşil yapraklı sebzeler

Çocukların beslenme programlarında yeşil yapraklı sebzelerin mutlaka yer alması gerekir. Özellikle folat ve birçok vitaminle dolu ıspanak, lahana ve koyu yeşil yapraklı sebzeler, ileriki yaşlarda oluşabilecek birçok hastalığın önlenmesi için oldukça önemlidir.

Balık

Beyinsel gelişim için önemli besinlerden birisi de balıktır. Özellikle yağlı balıklar en iyi omega-3 kaynaklarıdır. Beyni bilişsel gerileme ve hafıza kaybına karşı korur.

Kurubaklagiller

Kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya gibi baklagiller mutlaka sofralarda yer verilmesi gereken besin grubudur. Beyni besleyen en önemli bileşenlerden biri olan folik asidin iyi bir kaynağı olan kuru baklagillerin haftada 2-3 kez tüketilmesi gerekir.

Kuruyemiş ve tohumlar

Ara öğünlerin olmazsa olmazı kuru yemişler ve tohumlar çocukların beslenmesinde de önemli bir yere sahiptir. Protein, esansiyel yağlar asitleri, vitamin ve minerallerle dolu kuruyemiş ve tohumlar, sadece besin değerleri ile değil ruh durumunu düzeltmeleri ve sinir sistemini mutlu tutmaya yardımcı olmaları ile de mutlaka tüketilmesi gereken önemli birer besindir.