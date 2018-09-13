Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

yku günlük yaşamın bir sure için kesintiye uğraması ya da boşa geçen zaman değildir. Zihinsel ve fiziksel sağlığımızı her gün yenilememiz için önemli olan ve yaşamımızın üçte birini kapsayan aktif bir dönemdir. Bedensel ve ruhsal sağlığın iyi olması için günde belirli saatlerde uykuda olmamız gerekir. Uyku hayatınızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Fakat son günlerde hemen hemen herkes hayatının bir döneminde uyku problemi yaşıyor. Peki uyku problem neden olur? Yastığı başını koyar koyma nasıl uyunur? Sizinde uyku probleminiz varsa işte çözüm önerileri...

UYKUSUZLUK PROBLEMİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Alkol, nikotin ve kafein kullanımı

Kısa süreli uyku düzensizlikleri

Aşırı stres

İlaç kullanımı

Biyolojik saat düzeninin bozulması

Psikolojik rahatsızlıklar

UYKU SORUNU YAŞAYANLAR İÇİN KRİTİK ÖNERİLER!

1)Gün içinde uyumayın. Eğer gün içinde uyursanız, gece vücudunuz uykuya ihtiyaç duyacak kadar yorulmamış olabilir.

2)Oda sıcaklığını ayarlayın. Uyuyacağınız odanın çok sıcak ya da çok soğuk olması uykuya dalmanızı zorlaştıracaktır.

3)Belirlediğiniz bir uyku saatiniz olsun. Uzmanlara göre her gün aynı saatte uyumak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor.

4)Yatağınızı sadece uyumak için kullanın. Örneğin yataktayken televizyon izlemeyin, telefonda konuşmayın, yatakta yemek yemeyin. Böylece beyniniz yatağı sadece uykuyla ilişkilendirecektir. Yatağa girdiğinizde uykuya dalmanız kolaylaşacaktır. Bu durumun tek istisnası yatağa girdiğinizde sıkıcı kitaplar okumaktır. Uyumadan önce sıkıcı kitaplar okumak uyumanızı kolaylaştıracaktır. Fakat uyumadan önce macera – polisiye kitapları okumaktan kaçının.

5) Uyumadan önce spor yapmayın. Uyku saatinize birkaç saat kala spor yapmayı bırakın. Spor yapmak, kalp atışlarınızı hızlandırır ve uykuya dalmanızı zorlaştırır. Uyku öncesi hafif gevşeme egzersizleri yapmak ise uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır.

6)Uyumadan önce odanızı havalandırın.

7)Rahatlayın. Uyku saatiniz yaklaştığında televizyon izlemek, maillerinizi kontrol etmek gibi kaygı uyandırıcı aktivitelerden kaçının.

8)Kaygılarınızı, hayallerinizi yazın. Yatmadan yarım saat önce zihninizi meşgul eden şeyleri bir kâğıda yazın.

9) Uyuyamıyorsanız yataktan kalkın. Eğer yatağa yattıktan yarım saat sonra hala uyuyamadıysanız, yatakta dönüp durmak yerine kalkın.

10)Parlak ışıktan kaçının. Gecenin ortasında uyandıysanız ve yarım saate kadar tekrar uykuya dalamadıysanız, kalkın fakat ışıktan mümkün olduğunca kaçının.

KALİTELİ BİR UYKU NASIL UYURUZ?

Kaliteli uykunun en önemli göstergesi kişinin uyanınca kendini dinç hissetmesidir. Vücudu dinlenmiş zihin açıktır. Burunda tıkanıklık hissi vardır ve halsizlik söz konusudur. Uykuda görülen rüyanın etkisi altında kalınır, huzursuz bir ruh hali vardır. REM uykusunda rüyalar görülür ve ruhun dinlenme evresidir, derin uyku denilen evrede de fiziksel arınma gerçekleşir.

Kaliteli uykuda, ne kadar süre uyursanız uyuyun kendinizi yenilenmiş hissedersiniz. Algılarınız açıktır ve yeni bilgi almaya, adapte olmaya hazırsınızdır. Uyandıktan sonra derin birkaç nefes almanız, gerinmeniz enerjinizi harekete geçirmeye yardımcı olacaktır.