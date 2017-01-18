Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Amed Sportif ile Menemen Belediyespor 2-2 berabere kaldı. Böylece Fenerbahçe, son 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Grupta 7 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 4 puanı bulunan Menemen Belediyespor'a karşı ikili averajda üstün olduğu için, son 2 maçında mağlup olsa dahi bir üst tura yükselecek. Fenerbahçe'nin grupta 12 puanı bulunan Gençlerbirliği'nin üstünde lider olarak grubu tamamlayamaması halinde ikinci turda Beşiktaş ile eşleşmesi yüksek ihtimal.

Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Menemen Belediyespor: 2

Stat: Seyrantepe

Hakemler: Oktay Taş, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel

Amed Sportif Faaliyetler: Kazım Sarı, Koray Şanlı, Ercüment Balıkcı, Tekin Adar (Dk. 78 Yusuf Yağmur), Erhan Eren, Şevket Güngör, Bertuğ Bayar (Dk. 53 Deniz Naki), Berat Han (Dk. 69 Emre Tekin Pınar), Mansur Çalar, Bartu Kurtuldu, Hakan Ateş

Menemen Belediyespor: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Hakan Yandaş (Dk. 84 Oğuzhan Çevik), Hikmet Balioğlu, Alberk Koç, Samet Günhan, Selim Şahin, Serkan Çalık, Abdullah Topkara (Dk. 71 Serkan Yola), Jiyan Yavuz, Gökhan Ünal (Dk. 60 Tayfun Aydoğan)

Goller: Dk. 18 Bartu Kurtuldu, Dk. 87 Deniz Naki (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 43 Şevket Güngör (kendi kalesine), Dk. 90+4 Alberk Koç (Menemen Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Jiyan Yavuz (Menemen Belediyespor), Dk. 77 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)