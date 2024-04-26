Beşiktaş'ta derbi öncesi eksikler açıklandı! 4 isim Fenerbahçe'ye karşı yok

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta 4 oyuncunun form giyemeyeceği açıklandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Zorlu derbinin hazırlıklarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, 4 oyuncunun kadroda olmayacağını duyurdu.

Emrecan Terzi, Bahtiyar Zaynutdinov, Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz derbi kadrosunda olmayacağı öğrenildi.

Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası yarı final turu ilk maçında oynayamayan Semih Kılıçsoy'un derbide ilk 11 başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

"Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız; Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır."