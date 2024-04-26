Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz hamle! 4 futbolcuyla yeni sözleşme imzalandı

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kadrosunda bulunan 4 isimle yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, iç transferde harekete geçerek 4 isimle yeni kontrat imzaladı.

24 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç başta olmak üzere, alt yapıdan yetişen Göktuğ Baytekin, Serkan Emrecan Terzi ve Yakup Arda Kılıç'ın sözleşmeleri uzatıldı.

TAYYİP TALHA İLE 2027 YILINA KADAR

Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı giyen Tayyip Talha'nın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Geçen sezon Adana Demirspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 2 gol kaydetti.

Tayyip Talha Sanuç, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Nisan 2023'te ameliyat edilmişti. 24 yaşındaki stoper, bu sezon ilk yarının son bölümlerine doğru sakatlığını tamamen atlatmış, buna karşın siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Fernando Santos tarafından fazla tercih edilmemişti.

BEŞİKTAŞ, GENÇLERİN BIRAKMADI

Genç oyuncularından Serkan Emrecan Terzi ile Göktuğ Baytekin’in sözleşmeleri 2026-27 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç’ın sözleşmesi ise 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatan Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın katılımıyla, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde imza töreni düzenledi.