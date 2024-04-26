Fernando Muslera, Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, kendi rekorunu kırarak Süper Lig tarihine geçti.

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı aştı.

Liderliğini sürdüren Sarı-kırmızılılar, 93 puana ulaşarak İstanbul'a 3 puanla döndü.

Mücadelede yaptığı kurtarışlarla geceye damga vuran Fernando Muslera, kalesini gole kapatarak rekor kırdı.

Uruguaylı eldiven kendisine ait olan bir sezonda 16 maçta kalesini gole kapatma rekorunu 17'ye çıkardı.

MUSLERA: DAHA FAZLASINI İSTİYORUM

Maç sonrasını değerlendiren Muslera, "Galip geldiğimiz için mutluyuz ama en iyi maçımız değildi. 3 puan daha önemliydi. Bir adım daha yaklaştık şampiyonluğa. Rekor kırdık ama en önemlisi 3 puan. 4 maç kaldı, daha fazlasını istiyorum. Bunun için kendimi zorluyorum. Kendi oyunumuza bakıyoruz, diğer şeylere odaklanmıyoruz. Diğer taraflar o kadar önemli değil. Taraftarımıza da çok teşekkürler. Adana Demirspor taraftarını da tebrik ederim. Güzel bir atmosfer vardı." ifadelerini kullandı.

MUSLERA, 2011-2012 SEZONUNU GERİDE BIRAKTI

Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak sarı-kırmızılıların efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'a ait rekoru ele geçirmişti.

Muslera, bu sezon da 90 dakika sahada kaldığı 32 lig müsabakanın 17'sinde rakiplerine gol izni vermedi ve kendi rekorunu geliştirdi.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.