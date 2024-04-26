Arda Güler ilk 11’de! Türk yıldız Real Sociedad - Real Madrid maçında bir ilk yaşayacak

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 26 Nisan 2024 21:07 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 21:09 - Güncelleme:

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La Liga'da şampiyonluk için gün sayan Real Madrid, Real Sociedad ile deplasmanda karşılaşacak. Türk yıldız Arda Güler, bu sezon ilk defa bir lig maçına 11'de başlayacak.