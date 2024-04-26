Arda Güler ilk 11’de! Türk yıldız Real Sociedad - Real Madrid maçında bir ilk yaşayacak
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La Liga'da şampiyonluk için gün sayan Real Madrid, Real Sociedad ile deplasmanda karşılaşacak. Türk yıldız Arda Güler, bu sezon ilk defa bir lig maçına 11'de başlayacak.
Real Madrid, La Liga’nın 33. haftasında Real Sociedad ile karşılaşacak.
Saat 22:00’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE
Barcelona galibiyetinin ardından sezonun sona ermesine 6 hafta kala ezeli rakibiyle puan farkını 11’e çıkaran Real Madrid’de gözler kadro tercihine çevrilmişti.
Şampiyonlar Ligi ve ligde oynanan peş peşe kritik mücadelelerin ardından Ancelotti’nin kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyordu. Ancelotti, Real Sociedad karşısında Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi.
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