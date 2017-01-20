Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eto'o konusunda yaşanan olumsuz ve hoş olmayan gelişmelerden sonra golcü konusunda "B Planı"nı devreye sokan Beşiktaş yönetimi, Çin'in Evegrande takımında oynayan Jackson Martinez için Ahmet Bulut'la bir görüşme gerçekleştirdi. İşte Talisca konusunda belki de taraftarın yüreğine su serpecek açıklama bu görüşmede gerçekleşti. Ana gündem maddesi forvet olan bu görüşmede, Mendes ve Ahmet Bulut cephesinden Bşeiktaş'a sürpriz bir teklif geldi.

SİZE TALISCA'YI ALIRIM

Her geçen gün yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzeirne çeken Talisca için, Mendes'in sunduğu teklif, "Sezon sonu Oğuzhan Özyakup konusunda bize yetki verin. Bu transferi, hem oyuncunuz hem de sizin adınıza makul olan bir şekilde bitirelim. Karşılığında Talisca'nın bonservis işini satın alma opsiyonu olan 25 milyon Euro'nun altında bir bedelle size çözeyim! Bu alışverişten hem siz, hem Oğzuhan hem de biz karlı çıkalım" şeklinde...

SON KARAR ORMAN'IN

Geçmişte menajerlerden ağzı çok yanan Siyah-beyazlı yönetim, şu an için bu teklife olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi. Görüşmede dahil olan futbolcularda maddi ve manevi tüm kararların son mercii olan başkan Fikret Orman'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...

Bu transfer gerçekleşirse Mendes mi ya da Beşiktaş mı karlı çıkar şuan bilinmese de, buna en çok sevinecek olan taraftarlar olacak gibi görünüyor.