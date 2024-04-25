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Krallık da benim şampiyonluk da! Edin Dzeko'yu tutabilene aşk olsun

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Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Edin Dzeko hem lig şampiyonluğunu hem de gol krallığını kafasına koydu. Boşnak yıldızın sezon sonu için iddialı konuştuğu iddia edildi. İşte haberin detayları...

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko aynı zamanda Mauro Icardi ile de bir gol krallığı yarışı veriyor. İkilinin gol sayıları 20.

Krallık da benim şampiyonluk da! Edin Dzeko'yu tutabilene aşk olsun - 1. Resim

KRAL DA BENİM ŞAMPİYON DA

Boşnak yıldız gözüne hem krallığı hem de şampiyonluğu kestirdi. Sporx'in haberine göre; Dzeko'nun çevresine "Kalan haftalarda atacağım gollerle hem gol kralı olacağım hem de Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım." dediği iddia edildi. 

Düzenleyen:  - Spor
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