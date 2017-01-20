Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen ve geçtiğimiz aylarda futbolu bıraktığını açıklayan Steven Gerrard, Liverpool'a antrenör olarak geri döndü.

36 yaşındaki eski oyuncu bundan böyle Liverpool Futbol Akademisi’nde antrenör olarak görev alacak. Efsane oyuncu, kulübün Kirkby'deki tesislerinde çalışan genç oyuncuların gelişimindeki organizasyonlarda rol üstlenecek.

Steven Gerrard, yeni görevinde kulübün eski oyuncularından ve şimdilerde kırmızıların altyapı antrenörlüğünü yapan Alex Inglethorpe'un idaresinde görev yapacak.

Liverpool Akademi'de gelecek ay işbaşı yapacak Gerrard, başladığı yere geri döndüğünü belirterek, "Duygusal değil, ne sunduğum ve nasıl bir katkıda bulunabileceğim ile ilgili bir karardı. Bana antrenör olarak kendimi geliştirmek, genç futbolculara da bilgi, fikir ve deneyimlerimi aktarmam için büyük bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Liverpool ile 710 maça çıkan ve 186 gol atan Gerrard, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupa, 2 kez İngiltere Federasyon Kupası, 3 defa da İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Gerrard, 2000-2014 yıllarında 114 kez formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'nda 21 gol kaydetti.