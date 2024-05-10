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Bayern Leverkusen tarih yazmaya devam ediyor! Yenilmez şampiyon 59 yıllık rekoru kırarak finalde!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayern Leverkusen tarih yazmaya devam ediyor! Yenilmez şampiyon 59 yıllık rekoru kırarak finalde!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya Bundesliga'da şampiyon olarak dikkatleri üstüne çeken Xabi Alonso yönetimindeki Bayern Leverkusen, Roma engelini aşarak UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Bayern Leverkusen, Roma ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan Alman ekibi adını finale yazdırdı. 

Mücadele 2-2 berabere sona erdi. İlk maçı da 2-0 kazanan Leverkusen finale yükselen taraf oldu. Maçta goller; 43. ve 66. dakikalarda Paredes'in penaltı vuruşları, 83. dakikada Mancini (K.K) ve 90+7. dakikada Stanisic'in atmasıyla geldi.

LEVERKUSEN 59 YILLIK REKORU KIRDI

Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.
 
90+7. dakikada Stanisic'in golüyle 2-0'dan maçı 2-2'ye getiren Leverkusen yine pes etmedi ve rekoru resmen kırdı. 

FİNAL DUBLİN'DE

UEFA Avrupa Ligi'nde 2023/24 sezonunun finaline İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Avrupa Ligi'nin finali 22 Mayıs'ta oynanacak ve karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Finalde Atalanta ve Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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