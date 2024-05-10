Bayern Leverkusen tarih yazmaya devam ediyor! Yenilmez şampiyon 59 yıllık rekoru kırarak finalde!

Almanya Bundesliga'da şampiyon olarak dikkatleri üstüne çeken Xabi Alonso yönetimindeki Bayern Leverkusen, Roma engelini aşarak UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Bayern Leverkusen, Roma ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan Alman ekibi adını finale yazdırdı.

Mücadele 2-2 berabere sona erdi. İlk maçı da 2-0 kazanan Leverkusen finale yükselen taraf oldu. Maçta goller; 43. ve 66. dakikalarda Paredes'in penaltı vuruşları, 83. dakikada Mancini (K.K) ve 90+7. dakikada Stanisic'in atmasıyla geldi.

LEVERKUSEN 59 YILLIK REKORU KIRDI

Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.

90+7. dakikada Stanisic'in golüyle 2-0'dan maçı 2-2'ye getiren Leverkusen yine pes etmedi ve rekoru resmen kırdı.