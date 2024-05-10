Bayern Leverkusen tarih yazmaya devam ediyor! Yenilmez şampiyon 59 yıllık rekoru kırarak finalde!
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Almanya Bundesliga'da şampiyon olarak dikkatleri üstüne çeken Xabi Alonso yönetimindeki Bayern Leverkusen, Roma engelini aşarak UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Bayern Leverkusen, Roma ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan Alman ekibi adını finale yazdırdı.
Mücadele 2-2 berabere sona erdi. İlk maçı da 2-0 kazanan Leverkusen finale yükselen taraf oldu. Maçta goller; 43. ve 66. dakikalarda Paredes'in penaltı vuruşları, 83. dakikada Mancini (K.K) ve 90+7. dakikada Stanisic'in atmasıyla geldi.
LEVERKUSEN 59 YILLIK REKORU KIRDI
Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.
90+7. dakikada Stanisic'in golüyle 2-0'dan maçı 2-2'ye getiren Leverkusen yine pes etmedi ve rekoru resmen kırdı.
FİNAL DUBLİN'DE
UEFA Avrupa Ligi'nde 2023/24 sezonunun finaline İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Avrupa Ligi'nin finali 22 Mayıs'ta oynanacak ve karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Finalde Atalanta ve Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi