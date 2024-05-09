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Komşudan tarihi başarı! Olympiakos UEFA Konferans Ligi'nde finalde!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Komşudan tarihi başarı! Olympiakos UEFA Konferans Ligi&#039;nde finalde!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos, Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti. Yunan temsilcisi bu skorla birlikte adını finale yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final turunda Fenerbahçe'yi eleyen Yunan temsilcisi Olympiakos, yarı final turunda İngiliz ekibi Aston Villa'yı eleyerek finale yükseldi.

Olympiakos, 4-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Yunan ekibinin gollerini Eyüb el-Kabi kaydetti.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Olympiakos, finalde İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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