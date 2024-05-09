Komşudan tarihi başarı! Olympiakos UEFA Konferans Ligi'nde finalde!
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos, Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti. Yunan temsilcisi bu skorla birlikte adını finale yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final turunda Fenerbahçe'yi eleyen Yunan temsilcisi Olympiakos, yarı final turunda İngiliz ekibi Aston Villa'yı eleyerek finale yükseldi.
Olympiakos, 4-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
Yunan ekibinin gollerini Eyüb el-Kabi kaydetti.
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Olympiakos, finalde İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi