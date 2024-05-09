Atalanta UEFA Avrupa Ligi'nde finalde! Marsilya'yı 3 farkla geçtiler
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta, Marsilya'yı eleyerek finale yükseldi. İtalyanlar böylece kupanın ilk finalisti oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta, Marsilya'yı Ademola Lookman, Matteo Ruggeri ve Bilal Toure'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
FİNAL DUBLİN'DE
UEFA Avrupa Ligi'nde 2023/24 sezonunun finaline İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Avrupa Ligi'nin finali 22 Mayıs'ta oynanacak ve karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Finalde Atalanta ve Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi