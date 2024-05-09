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Atalanta UEFA Avrupa Ligi'nde finalde! Marsilya'yı 3 farkla geçtiler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Atalanta UEFA Avrupa Ligi&#039;nde finalde! Marsilya&#039;yı 3 farkla geçtiler

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta, Marsilya'yı eleyerek finale yükseldi. İtalyanlar böylece kupanın ilk finalisti oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta, Marsilya'yı Ademola Lookman, Matteo Ruggeri ve Bilal Toure'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

FİNAL DUBLİN'DE

UEFA Avrupa Ligi'nde 2023/24 sezonunun finaline İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Avrupa Ligi'nin finali 22 Mayıs'ta oynanacak ve karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Finalde Atalanta ve Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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