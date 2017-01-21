Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marsilya’ya dönebilmek için can atan ve bonservisi için son olarak 25 milyon avro teklif edilen Payet, “Bir daha West Ham forması giymeyeceğime yemin ederim. Eğer beni satmazsanız, çapraz bağlarımı kendim koparırım” ifadelerini kullandı. Kadro dışı bırakılan ve 23 yaş altı takımıyla antrenmanlara çıkan Fransız futbolcunun arabasına tuğlalarla saldırılmasının ardından Londra’yı terk etmeyi düşündüğü ifade edildi.

Takım arkadaşları tarafından kurulan ortak WhatsApp grubundan da çıkartılan Payet için teknik direktör Slaven Bilic, “Ayrılmak istiyor. Ama o ayrılmak istiyor diye gelen düşük tekliflere onay veremeyiz” ifadelerini kullanmıştı. Geçen sezon Premier Lig’de forma giydiği 30 maçta 9 gol, 11 asistle oynayan 29 yaşındaki futbolcu takımının ligi yedinci sırada bitirmesinde büyük pay sahibi olmuş ancak asıl çıkışı ülkesinde düzenlenen Euro 2016’da yapmıştı.