Adana Demirspor, İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı! Galibiyet golü Yusuf Barasi'den geldi

Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Adana Demirspor, 3 puanı tek golle alarak rahat bir nefes aldı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 10. dakikada Yusuf Baresi kaydetti.

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Deplasmanda uzun süre galibiyet hasreti çeken bir takım olarak aldığımız 3 puan sevindirici. Maçın 10. dakikasında golü bulduk. Sonrasında farkı açabilirdik Ancak müsabakanın son 15 dakikasında İstanbulspor bizden üstün oynadı. Daha organize olabilseler veya son pası verebilseler golü bulabilirlerdi. Uzun süre oynamayan, şans bulamayan arkadaşlarımız vardı. Bazen hamle gücü bazen de bu gibi durumlarda ikinci golü atabilen oyuncularımız eksikti. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Osman Zeki Korkmaz hocayı ve takımını tebrik ediyorum. Hakemlere de teşekkür ediyorum. Temiz bir maç yönettiler." ifadelerini kullandı.

İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

10. dakikada konuk takım öne geçti. Manev'in uzun pasında sağdan savunma arkasına sarkan İsmail Çokçalış, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı kale önüne kesti. Buraya hareketlenen Yusuf Barasi, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

20. dakikada savunmadan kaptığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin şutunda, kaleci Mücahit gole izin vermedi.

23. dakikada Sambissa'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Loshaj'ın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

29. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına sokulan Mamadou'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyuna alanına döndü.

35. dakikada kaleci Mücahit'in kısa düşen vuruşunda topu kapan Yusuf Erdoğan ceza yayının sağından şutunu çekti. Mücahit'in kurtardığı meşin yuvarlak altıpas gerisindeki Mendoza'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda ise top yandan auta gitti.

74. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliyev yakın direk dibinde topa sahip oldu.

75. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Magomedaliyev sağına uzanarak topu kornere çeldi.

90'Maç sona erdi.



İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa (Dk. 61 Jackson), Vorobjovas, Loshaj, Mamadou (Dk. 80 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Muhammedi, Maestro, Michut, Mendoza (Dk. 89 Dorukhan Toköz), Yusuf Barasi (Dk. 63 Tayfun Aydoğan), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Fougeu), Balotelli (Dk. 90 Alioui)

Gol: Dk. 10 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Balotelli, Dk. 72 Manev (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 64 Ali Yaşar, Dk. 85 Coly, Dk. 85 Duhaney (İstanbulspor)