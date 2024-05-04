Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Adana Demirspor, İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı! Galibiyet golü Yusuf Barasi'den geldi

Adana Demirspor, İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı! Galibiyet golü Yusuf Barasi'den geldi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Adana Demirspor, İstanbul&#039;dan 3 puanla ayrıldı! Galibiyet golü Yusuf Barasi&#039;den geldi

Spor Haberleri

Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Adana Demirspor, 3 puanı tek golle alarak rahat bir nefes aldı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 10. dakikada Yusuf Baresi kaydetti.

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Deplasmanda uzun süre galibiyet hasreti çeken bir takım olarak aldığımız 3 puan sevindirici. Maçın 10. dakikasında golü bulduk. Sonrasında farkı açabilirdik Ancak müsabakanın son 15 dakikasında İstanbulspor bizden üstün oynadı. Daha organize olabilseler veya son pası verebilseler golü bulabilirlerdi. Uzun süre oynamayan, şans bulamayan arkadaşlarımız vardı. Bazen hamle gücü bazen de bu gibi durumlarda ikinci golü atabilen oyuncularımız eksikti. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Osman Zeki Korkmaz hocayı ve takımını tebrik ediyorum. Hakemlere de teşekkür ediyorum. Temiz bir maç yönettiler." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor, İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı! Galibiyet golü Yusuf Barasi'den geldi - 1. Resim

 

İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

10. dakikada konuk takım öne geçti. Manev'in uzun pasında sağdan savunma arkasına sarkan İsmail Çokçalış, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı kale önüne kesti. Buraya hareketlenen Yusuf Barasi, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

20. dakikada savunmadan kaptığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin şutunda, kaleci Mücahit gole izin vermedi.

23. dakikada Sambissa'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Loshaj'ın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

29. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına sokulan Mamadou'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyuna alanına döndü.

35. dakikada kaleci Mücahit'in kısa düşen vuruşunda topu kapan Yusuf Erdoğan ceza yayının sağından şutunu çekti. Mücahit'in kurtardığı meşin yuvarlak altıpas gerisindeki Mendoza'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda ise top yandan auta gitti.

74. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliyev yakın direk dibinde topa sahip oldu.

75. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Magomedaliyev sağına uzanarak topu kornere çeldi.

90'Maç sona erdi.


İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa (Dk. 61 Jackson), Vorobjovas, Loshaj, Mamadou (Dk. 80 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Muhammedi, Maestro, Michut, Mendoza (Dk. 89 Dorukhan Toköz), Yusuf Barasi (Dk. 63 Tayfun Aydoğan), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Fougeu), Balotelli (Dk. 90 Alioui)

Gol: Dk. 10 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Balotelli, Dk. 72 Manev (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 64 Ali Yaşar, Dk. 85 Coly, Dk. 85 Duhaney (İstanbulspor)

Düzenleyen:  - Spor
Araçlar akıntıya kapıldı, duvarlar yıkıldı! Sağanak vuran Şırnak'a uzmanlardan bu gece için uyarı geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'a Sivasspor maçı öncesi Mertens'den kötü haber - SporGalatasaray'a Sivasspor maçı öncesi Mertens'den kötü haberGalatasaray’ın eski teknik direktörü Domenec Torrent sahalara geri döndü! Yeni rakımı şaşırttı - SporGalatasaray’ın eski teknik direktörü Domenec Torrent sahalara geri döndü! Yeni rakımı şaşırttıAmedspor ve Esenler Erokspor, şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi - SporAmedspor ve Esenler Erokspor, şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldiİngiltere'de tarihi zafer! 22 yıl sonra Premier Lig'e çıktılar - Sporİngiltere'de tarihi zafer! 22 yıl sonra Premier Lig'e çıktılarİşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Galatasaray'a transfer çalımı attı ilk imzayı attırdı - Sporİşte Fenerbahçe'nin ilk transferiAcun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalleri başka bahara kaldı! Hull City play-off'a kalamadı - SporBu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın hayalleri suya düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...