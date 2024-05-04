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Karadeniz derbisinde gol yağmuru! Samsunspor'dan Trabzonspor'a farklı mağlubiyet

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Karadeniz derbisinde gol yağmuru! Samsunspor&#039;dan Trabzonspor&#039;a farklı mağlubiyet

Spor Haberleri

Samsunspor, Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek 6 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor, evinde Trabzonspor'u konuk etti.

Nefes kesen mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Son galibiyetini 10 Mart'ta Ankaragücü karşısında 2-1'lik skorla alan Samsunspor, 6 haftalık özleme son verdi.

Karadeniz derbisinde gol yağmuru! Samsunspor'dan Trabzonspor'a farklı mağlubiyet - 1. Resim

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI GOL ANLARI

14. dakikada Samsunspor penaltıdan kazandığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın atağında Holse'nın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Taylan Antalyalı, Umut Meraş'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı, topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

28. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor atağında Emre Kılıç'ın pasında ceza sahası içinde Raman toplu buluştu. Bu futbolcunun şutunda defansa çarparak havalanan meşin yuvarlağı Moundilmadji altıpas içinde kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 2-0.

32. dakikada Trabzonspor farkı bire düşürdü. Bordo-mavili takımın sol taraftan kazandığı serbest atışı Enis Bardhi kullandı. Kuzey Makedonyalı oyuncunun plasesinde yere çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek uzak köşeden filelere gitti: 2-1.

36. dakikada ev sahibi takım yeniden farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'un takımın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında Trabzonsporlu Fernandez'in kafasına çarpan top uzak köşeden ağlara gitti: 3-1.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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