Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Custodio (Dk. 82 Hasan Ali Adıgüzel), Sissoko, Onur Ayık (Dk. 66 Olcan Adın), Özer Hurmacı, Muğdat Çelik (Dk. 54 Adu), Vaz Te

Kayserispor: Ahamada, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık, Anıl Karaer, Rotman, Lawal, Deniz Türüç (Dk. 74 Erkan Kaş), Kubilay Sönmez, Güray Vural (Dk. 88 Hakan Aslantaş), Umut Bulut

Sarı kartlar: Dk. 30 Rotman, Dk. 32 Mabiala, Dk.90+2 Levent Gülen (Kayserispor), Dk. 59 Custodio (Akhisar Belediyespor)

55. dakikada Kayserispor atağında Güray Vural'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında Umut Bulut'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

62. dakikada Lawal'ın uzun pasında topa sahip olan Güray Vural'ın ceza alanı çaprazından sert şutunda kaleci Bora Körk topu önledi.

80. dakikada Rotman'ın sağ çaprazdan kaleye şutunda kaleci Bora Körk meşin yuvarlağa sahip oldu.

81. dakikada Güray Vural'ın sağ çaprazdan kaleye ortasında topla buluşan Lawal, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bora Körk, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.