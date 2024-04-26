Aziz Yıldırım geri dönüyor! Efsane başkan seçime katılma kararı aldı

Fenerbahçe başkanlığını 2018'de bıraktıktan sonra uzun yıllar herhangi bir seçime katılmayan Aziz Yıldırım'ın yarın yapılacak Yüksek Divan Kurulu seçiminde yer alacağı belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, yarın yapılacak seçimle Yüksek Divan Kurulu başkanını seçecek.

Uzun yıllardır herhangi bir oy verme işlemine katılmayan Aziz Yıldırım'ın da sürpriz bir kararla oy kullanmaya gideceği öğrenildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; başkanlığının ardından hiçbir genel kurula katılmayan Aziz Yıldırım, eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aday olduğu Yüksek Divan Kurulu'na katılma kararı aldı.

3 ADAY VAR

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışacak.

31 Mart 2024 tarihine kadar aidatlarını ödemiş, geçmiş aidat borcu bulunmayan tüm Yüksek Divan Kurulu üyelerinin katılabileceği toplantıda, giriş kartları saat 09.00'dan itibaren teslim edilecek.