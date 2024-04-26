Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Aziz Yıldırım geri dönüyor! Efsane başkan seçime katılma kararı aldı

Aziz Yıldırım geri dönüyor! Efsane başkan seçime katılma kararı aldı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Aziz Yıldırım geri dönüyor! Efsane başkan seçime katılma kararı aldı

Spor Haberleri

Fenerbahçe başkanlığını 2018'de bıraktıktan sonra uzun yıllar herhangi bir seçime katılmayan Aziz Yıldırım'ın yarın yapılacak Yüksek Divan Kurulu seçiminde yer alacağı belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, yarın yapılacak seçimle Yüksek Divan Kurulu başkanını seçecek.

Uzun yıllardır herhangi bir oy verme işlemine katılmayan Aziz Yıldırım'ın da sürpriz bir kararla oy kullanmaya gideceği öğrenildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; başkanlığının ardından hiçbir genel kurula katılmayan Aziz Yıldırım, eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aday olduğu Yüksek Divan Kurulu'na katılma kararı aldı.

Aziz Yıldırım geri dönüyor! Efsane başkan seçime katılma kararı aldı - 1. Resim

3 ADAY VAR

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışacak. 

31 Mart 2024 tarihine kadar aidatlarını ödemiş, geçmiş aidat borcu bulunmayan tüm Yüksek Divan Kurulu üyelerinin katılabileceği toplantıda, giriş kartları saat 09.00'dan itibaren teslim edilecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
Galatasaray-Adana Demirspor maçı bu akşam 20.00’da başlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın eski hocası Domenec Torrent, dünya devine gidiyor! Yeni sezonda sahalara iniyor - Sporİspanyol hoca Galatasaray'dan kovulmuştuBeşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz hamle! 4 futbolcuyla yeni sözleşme imzalandı - SporBeşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz hamle! 4 futbolcuyla yeni sözleşme imzalandıArda Turan zirveye oynuyor! Eyüpspor için ilk transfer bombasını şimdiden patlattı - SporEyüpspor için o yıldız ismi ikna ettiZehra Güneş bir paylaşımla yine ortalığı karıştırdı! Vücudunun formunu böyle koruyor - SporZehra'nın sırrı ortaya çıktı59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda altıncı gün! Spil'in kralı 'Profesör!' - SporSpil'in kralı 'Profesör!'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a destek telefonu! - SporErdoğan'dan Ataman'a destek telefonu!
Sonraki Haber Yükleniyor...