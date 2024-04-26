Süper Lig'de 34.hafta: Adana Demirspor-Galatasaray | Canlı anlatım

Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanının konuğu. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Karşılaşmanın detaylarını ve canlı anlatımında haberimizde ulaşabilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti 🔥VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

⚽MUHTEMEL 11'LER

⚽İKİ TAKIM ARASINDA 40. RANDEVU

⚽LİDER, ADANA DEPLASMANINDA

26.04.2024 12:04

🔥VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

👉Adana Demirspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Andre Narciso oldu.

⚽MUHTEMEL 11'LER

👉Adana Demirspor: Shahruddin, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadı, Michut, Maestro, Alioui, Yusuf, Mendoza, Balotelli

👉Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Ziyech, Icardi.

26.04.2024 12:00

⚽İKİ TAKIM ARASINDA 40. RANDEVU

👉İki takım arasında ilk karşılaşma 2 Ekim 1960 tarihinde oynandı. Taraflar bugüne kadar 39 kez karşılaştı. 39 müsabakada Galatasaray 21, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

26.04.2024 11:54

⚽LİDER, ADANA DEPLASMANINDA

👉Saat: 20:00

👉Yer: Yeni Adana Stadyumu