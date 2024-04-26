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CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 34.hafta: Adana Demirspor-Galatasaray | Canlı anlatım

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Süper Lig&#039;de 34.hafta: Adana Demirspor-Galatasaray | Canlı anlatım

Spor Haberleri

Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanının konuğu. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Karşılaşmanın detaylarını ve canlı anlatımında haberimizde ulaşabilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • 🔥VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
  • ⚽MUHTEMEL 11'LER
  • ⚽İKİ TAKIM ARASINDA 40. RANDEVU
  • ⚽LİDER, ADANA DEPLASMANINDA

26.04.2024 12:04

🔥VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

👉Adana Demirspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Andre Narciso oldu.

⚽MUHTEMEL 11'LER

👉Adana Demirspor: Shahruddin, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadı, Michut, Maestro, Alioui, Yusuf, Mendoza, Balotelli

👉Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Ziyech, Icardi.

26.04.2024 12:00

⚽İKİ TAKIM ARASINDA 40. RANDEVU

👉İki takım arasında ilk karşılaşma  2 Ekim 1960 tarihinde oynandı. Taraflar bugüne kadar 39 kez karşılaştı. 39 müsabakada Galatasaray 21, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

26.04.2024 11:54

⚽LİDER, ADANA DEPLASMANINDA

👉Saat: 20:00

👉Yer: Yeni Adana Stadyumu

 

Düzenleyen:  - Spor
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