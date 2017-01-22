Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefat etmesi nedeniyle maçın iptal edildiği açıklandı. Kafile için güzergahta güvenlik tedbirleri alan polisler, telsizler ile maçın iptal edildiğini duyurarak ekiplerin normale dönmesini istedi...
 