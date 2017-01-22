Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefat etmesi nedeniyle maçın iptal edildiği açıklandı. Kafile için güzergahta güvenlik tedbirleri alan polisler, telsizler ile maçın iptal edildiğini duyurarak ekiplerin normale dönmesini istedi...
Gaziantepspor - Gençlerbirliği maçı iptal edildi
22.01.2017 - 12:06 | Son Güncelleme: 22.01.2017 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Arena'da oynanacak olan Gaziantepspor - Gençlerbirliği maçı iptal edildi...
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefat etmesi nedeniyle maçın iptal edildiği açıklandı. Kafile için güzergahta güvenlik tedbirleri alan polisler, telsizler ile maçın iptal edildiğini duyurarak ekiplerin normale dönmesini istedi...
Etiketler : ilhan cavcav,iptal edilen maç,
440187 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/440187.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
6
0
36
11
25
39
2
Beşiktaş
17
11
5
1
30
13
17
38
3
Galatasaray
18
11
3
4
32
18
14
36
4
Fenerbahçe
17
9
5
3
36
14
22
32
5
Konyaspor
18
7
6
5
22
18
4
27
6
Bursaspor
18
8
3
7
21
20
1
27
7
Osmanlıspor FK
17
6
8
3
21
18
3
26
8
Antalyaspor
17
7
4
6
19
20
1
25
9
K.D.Ç. Karabük
18
7
3
8
22
26
4
24
10
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
11
Trabzonspor
17
6
3
8
14
21
7
21
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
11
18
7
21
13
Kasımpaşa
17
6
3
8
21
25
4
21
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
18
4
4
10
19
31
12
16
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
17
Kayserispor
18
3
4
11
14
31
17
13
18
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor - Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa - Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Göztepe
17
9
4
4
29
20
9
31
4
Sivasspor
17
8
5
4
24
15
9
29
5
Giresunspor
18
7
6
5
23
17
6
27
6
Boluspor
17
8
3
6
27
28
1
27
7
Balıkesirspor
17
6
6
5
30
20
10
24
8
Denizlispor
17
8
3
6
27
21
6
24
9
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
10
Altınordu
18
5
7
6
23
25
2
22
11
Şanlıurfaspor
17
5
6
6
17
15
2
21
12
Adana Demirspor
17
4
10
3
18
18
0
19
13
Gaziantep BŞB
17
5
3
9
19
24
5
18
14
Bandırmaspor
17
4
5
8
17
22
5
17
15
Elazığspor
18
5
6
7
17
19
2
15
16
Manisaspor
18
3
8
7
18
29
11
14
17
Samsunspor
17
2
5
10
6
25
19
11
18
Mersin İ.Y.
18
3
4
11
13
39
26
10