Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefat etmesi nedeniyle maçın iptal edildiği açıklandı. Kafile için güzergahta güvenlik tedbirleri alan polisler, telsizler ile maçın iptal edildiğini duyurarak ekiplerin normale dönmesini istedi...

