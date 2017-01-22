Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"İki takım da mücadele etti. Hızlı maç oldu. Pozisyon azdı. Kısır maç oldu. 34 haftalık periyotta, 4 hafta söyleyebilirim şampiyonluğa oynayan takımlar için. Bazen mücadele ile kazanırsın, kritik maçlar vardır. Olmazsa, olmaz maçları vardır. Bu maç Fenerbahçe için öyleydi. Yenilseydi, kopardı yarıştan. Üstte kredisi olmayan tek takım Fenerbahçe’ydi, şimdi Galatasaray’da var."

"Başakşehir’in kredisi vardı ilk kez yenildi çünkü. Haftaya Fenerbahçe’nin Kayseri’de de bundan sonra da kaybetmemesi lazım. Bu telaş da yaşatıyor. 500 milyon dolarlık bir lig var deniyor artı KDV’si de var. Demek ki yayın gelirleriyle Avrupa’nın 5. Ligi’yiz. Hiç bu ligi bilmeyen biri geliyor, bir tanesi 20 hafta yenilmemiş."

"Bir tanesi de yıldızları olan bir sürü şampiyonluğu, kupası olan takım, bir tarafta da çok maç yöneten tecrübeli bir hakem var. Aranan maç bulunmuş. Bakıyoruz mücadele var, ama takımlar kötü, hakemler kötü. Bu nasıl lig diye anlatır. Ne biçim lig, nasıl para yapar bu lig” der bu tabloyu gören."

"Oyun kalitesi yok, bireysel kalite biraz. Bugün Lens’i hiç beğenmedim. Hiç zorlamadı. Şener ve Hasan Ali’yi çok beğendim. Bir de Josef. Lens’e uygun bir maçtı, geniş alan var ama kötüydü. Visca çıktı, Cengiz çıktı, Fenerbahçe’nin iki beki de sahadaydı. Topla giderken her an hata yapacak ya da sonuçlandıracak Alper var. Fernandao var ağır. O zaman Lens’in etkinliğine kalıyorsunuz. Bugün kötü oynayınca, savunmada pozisyon vermeyince işi bitirdiler."

"Buna karşılık Başakşehir fazla pozisyon vermedi ama bu hafta pozisyon üretememeleri de düşündürücü. Fenerbahçe’nin maçı kazanması normal mi, Kadıköy’de normal. Bugün berbat bir maç oldu, berbat bir hakem de vardı. Kahvede bu maçı seyredenler de okey oynarken, kırmızı 12’li attım diyor ekrana bakmıyor ve bir şey kaybetmiyor. Dün Cüneyt Çakır, bugün Bülent Yıldırım'ın yönetimi... Twitter'da manyak ettiler artık insanları..."

İşte Rıdvan Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi;"25 -26 maçtır yenilmeyen bir takıma karşı oynuyorsunuz. Fenerbahçe iyi oynuyor. Başakşehir savunma anlamında iyi ama hücum olarak beklentinin altında kaldı. Lider takım gibi oynamıyor. Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Şener çok iyi oynuyorlar."

"Yeni transfer alabilir çünkü Uğur sarı kartlı.. Fenerbahçe 60. dakikaya kadar bir değişiklik yapmaz bence... Advocaat maçın gidişatını şuan bence göremiyor."

"Başakşehir risk alacaksa Fenerbahçe'nin kontraataklarını görebiliriz. Ancak burada da Alper kanatta oynuyor ama topsuz çok etkili olmadığı ve genelde içeri katettiği için biraz sorun yaşayabilir."

"Salih genç oyuncu olmasına rağmen pek gözükmüyor çok kuvvetli değil ve uzun zamandır oynamıyor. Maç için en büyük eksilik kart olabilir bir anda 9 kişi kalabilirsiniz."