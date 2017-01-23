Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece Premier Lig'de yaşanan talihsiz olay tüm dünyayı şoke etti. Chelsea-Hull City maçında konuk ekibin futbolcusu Mason, Cahill ile çarpışarak yerde kaldı. 25 yaşındaki oyuncunun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Maçın 13. dakikasında Gary Cahill ile kafa kafaya çarpışan Mason baygınlık geçirdi. Ağır bir travma geçiren Mason'a saha içinde 8 dakikalık tedavi uygulanırken İngiliz oyuncu oksijen maskesi ve boyunlukla Paddington'daki St. Mary's Hastanesi'ne kaldırıldı.

"UMARIM BİR AN ÖNCE İYİLEŞİR"

Hull City Teknik Direktörü Marco Silva, maçtan sonra yaptığı açıklamada Mason'ın bilincinin yerinde olup olmadığını bilmediğini, doktorlardan haber beklediklerini söyledi.

Pozisyonda Mason'la çarpışan Cahill de maç sonu, "Ortayı karşılamak için yükseldim ama kafa kafaya çarpıştık. Ciddi bir çarpışmaydı. Umarım bir an önce iyileşir." ifadelerini kullandı.

HULL CITY'DEN AÇIKLAMA

Hull City, oyuncusu Ryan Mason'ın kafatasında çatlama meydana geldiğini ve hastanede ilk tedavisinin yapıldığını açıkladı. Ryan Mason'ın tedavi sürecinin devam ettiği ve gelişmelerin basın ile paylaşılacağı kaydedildi.

CAHILL GOL ATTI

Ryan Mason'ın çarpıştığı Gary Cahill, oyunda kaldı ve 81. dakikada Chelsea'nin 2. golünü kaydetti.