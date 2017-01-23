Samsunspor karşısında alınan 1-0 galibiyetin sonrası değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Gençlerbirliği başkanı İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet diliyoruz ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Her iki takım da pozisyonlara girdi. Belki Samsunspor’un bizden 1-2 tane daha pozisyonu vardı ama açıkçası her iki takım da maçı kazanabilirdi. 5-6 yeni transferleri ile maça başlayan Samsunspor takımı daha önce ki maçlarında daha farklı bir görüntü içerisindeydi. Buna rağmen bizler açısından bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kaybettiğimiz takdirde alt sıralara biraz daha yaklaşacaktık kazandığımız takdirde bir üst gruba yaklaşacaktık bu açıdan baktığımızda ise şu ana kadar kazandığımız en önemli 3 puandı diye düşüyorum. Son maçlarda 10 kişi kalmak bizleri sıkıntıya girmemize neden oluyor ancak 10 kişiyle de kazanmak çok önemliydi diye düşüyorum. Futbolcu arkadaşlarımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Bundan sonrası içinde ise diliyoruz yarın da transfer yasağını bir an önce kaldırıp beklediğimiz oyuncuları aramıza katılmasını teknik heyet olarak arzu ediyoruz” dedi.
'Kazanmak çok önemliydi'
23.01.2017 - 22:57 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 22:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Futbolcu arkadaşlarımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum” dedi.
Etiketler : Engin ipekoğlu,
440664 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/440664.aspx
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13
17
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Galatasaray
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11
3
4
32
18
14
36
4
Fenerbahçe
18
10
5
3
37
14
23
35
5
Antalyaspor
18
8
4
6
21
21
0
28
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Konyaspor
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7
6
5
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18
4
27
7
Bursaspor
18
8
3
7
21
20
1
27
8
Osmanlıspor FK
18
6
8
4
22
20
2
26
9
Trabzonspor
18
7
3
8
15
21
6
24
10
K.D.Ç. Karabük
18
7
3
8
22
26
4
24
11
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
11
18
7
21
13
Kasımpaşa
18
6
3
9
21
26
5
21
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
18
4
4
10
19
31
12
16
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
17
Kayserispor
18
3
4
11
14
31
17
13
18
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
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Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
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22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
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Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Sivasspor
18
9
5
4
27
16
11
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4
Göztepe
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9
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Giresunspor
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3
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28
31
3
27
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5
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6
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5
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20
10
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Altınordu
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5
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3
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Şanlıurfaspor
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5
6
7
17
16
1
21
13
Gaziantep BŞB
18
5
4
9
21
26
5
19
14
Bandırmaspor
18
4
6
8
17
22
5
18
15
Elazığspor
18
5
6
7
17
19
2
15
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Manisaspor
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3
8
7
18
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11
14
17
Samsunspor
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2
5
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6
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Mersin İ.Y.
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3
4
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13
39
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