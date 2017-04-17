Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik Edebali Stadından oynanan Bilecik 2. Amatör Lig ilk hafta müsabakasında Küplü Spor ile Çaltı Spor karşı karşıya geldi. Maçın 88’inci dakikasında Çaltı Spor’dan bir oyuncu sakatlandı. Maçın orta hakemi Mustafa Kurnaz sağlık görevlisi saha içine davet ederken, sakatlığı geçmeyen oyuncuyu sedyeyle saha kenarına çıkarılmak istendi. Bu esnada sedyeyi götürecek görevli olmadığı için Küplü Spor Başkanı Hüseyin Demirbaş sedyeyi kaparak saha içine girdi. Sakatlanan oyuncuyu sedyeyle dışarı çıkarmak için bir futbolcu diğer ucunu tutarken, Küplü Spor Başkanı Hüseyin Demirbaş, Çaltı Spor başkanı Osman Akça’nı çağırarak sedyeyi beraber taşımalarını istedi. Ardından saha içine giren Çaltı Spor başkanı Osman Akça sedyenin bir ucundan tutarak, Küplü Spor Başkanı Hüseyin Demirbaş’la birlikte sakatlanan oyuncuyu saha kenarına çıkarıldı.