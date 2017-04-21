Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon siyah-beyazlı ekipte göreve gelen Güneş, 2015-2016'da Avrupa'da 6 maç takımının başında sahaya çıktı. Şenol Güneş yönetiminde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşma yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de aynı sayıda maç oynadı. Lucescu'nun rekorunu egale eden Güneş, takımının elenmesiyle bu başarıyı geliştirmek için gelecek sezonu bekleyecek.