Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adale zorlanmasına bağlı ağrıları nedeniyle Salı ve Çarşamba günü takımla çalışmayan Simon Kjaer dün idmana çıktı ancak ağrıları devam edince, antrenmanı yarıda bıraktı. Sağlık heyeti Danimarkalı stopere yoğun bir tedavi programı uygulamaya başladı. İkinci sıkıntılı haber ise Gregory van der Wiel'den geldi. Hollandalı sağ bek de dün çalışmayı yarıda bırakan isimdi. Wiel'in ağrılarının daha fazla olduğu ve derbideki maçta oynama ihtimalinin hayli azaldığı bildirildi.

KJAER'SİZ PLANLAR HAZIR

Teknik heyet, hafta başından bu yana Şener'i ilk 11'de düşündüğü için, Van der Viel'in durumu planları çok fazla etkilemedi. Ancak Kjaer'in üç gün üst üste takım çalışmalarına katılamaması, oyuncunun derbi maçta olup olmayacağı konusunda soru işaretlerini güçlendirdi. Sağlık heyeti, ağrılara rağmen Kjaer'in sahada olma şansının yüksek olduğunu ifade etti. Buna rağmen derbiyle ilgili Kjaer'siz planlar da devreye sokuldu. Danimarkalı stoper oynamazsa yerine Roman Neustadter görev yapacak. B Planı ise, Mehmet Topal'ın stopere çekilmesi ve Ozan Tufan'ın ilk 11'e dahil edilmesi.

SKRTEL-ROMAN'LA TEK GALiBiYET

F.Bahçe bu sezon Süper Lig'de Kjaer'in forma giymediği maçlarda galip gelmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, Roman Neustadter- Martin Skrtel ikilisi ile çıktığı maçlarda sadece bir galibiyet aldı. Başakşehir ve Bursa'ya 1-0 yenildi. Adana ile 2-2, G.Antep ile 1-1 berabere kaldı. Sezonun ikinci yarısında ise Konya'ya 3-2 yenildi. Alanya'yı 3-2 mağlup etti.

42: Skrtel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı. 3746 dakika ile sahada en çok kalan sarı-lacivertli isim oldu. 3 gol, 2 asistle takıma katkı verdi. Ligde 26 maçta 2 gol 1 asistle oynadı