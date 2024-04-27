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Haberler > Spor > Mauro Icardi 21 gole yükseldi, Dzeko’yu geçti! Atanı da tutanı da süper

Mauro Icardi 21 gole yükseldi, Dzeko’yu geçti! Atanı da tutanı da süper

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera gol yememe (17 maç) rekorunu geliştirdi. İcardi ise ligde çıktığı son altı müsabakada yedi defa ağları havalandırdı, toplamda 21 gole ulaşarak Dzeko’yu geçti.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, ligde çıktığı son altı müsabakada yedi defa ağları havalandırdı, toplamda 21 gole ulaştı ve 20 golü bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko’yu geçti. İki sezonda resmî maçlarda 51 gole ulaşan Tangocu, ayrıca Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 3. sıradaki Bafetimbi Gomis’i de yakaladı.

KAPTAN KENDİNİ AŞTI

Fernando Muslera da kendisine ait olan ‘Ligde bir sezonda en çok maçta gol yememe’ rekorunu kırdı. Uruguaylı eldiven, 2011-2012 sezonunda 16 maçta kalesini gole kapatarak efsane isimler Taffarel ve Mondragon’a ait rekoru ele geçirmişti. Dün de müthiş kurtarışlar yapan Muslera bu sezon 17 maçta gol yemedi ve kendi rekorunu geliştirdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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