Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nin çeyrek finalinde 90 dakikası ve uzatma bölümü 2-1 sona eren maçta Lyon’a penaltı atışlarıyla boyun eğdi ve Avrupa defterini kapattı. UEFA’nın önceki gün verdiği haksız karara en iyi cevabı sahada vermek için Vodafone Arena’nın kısa süreli tarihindeki en önemli maça oldukça hızlı başlayan temsilcimiz, Cenk Tosun ile henüz ilk dört dakikada iki defa kaleyi yoklasa da kaleci Lopes gole izin vermedi. 27’de ceza sahasında topla buluşan Talisca kalabalık Lyon savunmasına rağmen düzgün bir vuruş çıkartmayı başararak takımını öne geçirdi: 1-0. Temsilcimizin gol sevinci ise oldukça kısa sürdü. 21’de Ganalons’ın derinlemesine pasıyla topla buluşan Lacazette, şık bir aşırtmayla skora dengeyi getirdi: 1-1. Aynı oyuncunun 41. dakikadaki vuruşu direkten dönünce ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya beklerini hücuma dahil ederek başlayan Beşiktaş aradığı golü 58’de buldu. Adriano’nun soldan ortasında Talisca’nın kafa vuruşu Lopes’i çaresiz bıraktı: 2-1. 63’te Lacazette yine savunmanın arkasına sarktı ama Fabri ilk maçtaki hatasını telafi etti ve karşı karşıya pozisyonda golü önlemeyi başardı. 85’te Quaresma’nın orta-şut karışımı vuruşu direkten dönerken, 90’da Lacazette’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut üst direkten dışarı çıkınca mücadele 2-1’lik skorla uzatmalara gitti. 15’er dakikalık iki uzatma bölümünde Talisca ve Cenk önemli fırsatları değerlendiremeyince mücadele penaltılara taşındı. Penaltılarda Tosic ve Mitrovic ile atışları gole çeviremeyen temsilcimiz, 7-6 kaybederek UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

Q7: Kalitemizi gösterdik

Son dakikalarda sakatlanarak oyundan çıkan Quaresma, Lyon’a elenmelerini ‘şanssızlık’ olarak değerlendirdi. Sakatlığının önemli olduğunu düşünmediğini söyleyen Portekizli, “Penaltı şans meselesidir. Golleri de bulduk ama penaltılarda şansımız eksikti. Avrupa’da kalitemizi gösterdik. Bundan sonra lige bakacağız” diye konuştu.

Genesio’dan teşekkür

İlk maçta çıkan olaylar sıcaklığını korurken, Lyon’un hocası Bruno Genesio’dan Beşiktaş’a övgü geldi. İstanbul’da çok iyi karşılandıklarını söyleyen Genesio, “Onlara inanılmaz ev sahiplikleri için teşekkür ederim. Taraftar ortamı da oldukça sıcak ama aynı zamanda saygılıydı. Şans bizden yanaydı ve tur atladık” ifadelerini kullandı.